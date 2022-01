Jurbise: l'échevin Guy Caulier quitte le collège communal

Il cède sa place à Frédéric Danneau.

L’année 2022 s’impose d’ores et déjà comme celle du changement, au sein du collège communal de Jurbise. À peine la nouvelle année a-t-elle commencé que la députée-bourgmestre, Jacqueline Galant, annonce le départ de Guy Caulier. Installé comme échevin en 2006, il a été premier échevin en charge de l’enseignement, puis de la mobilité et de la santé.

Après 15 ans "de bons et loyaux services", ce dernier a décidé de se retirer du collège communal et de céder sa place à Frédéric Danneau. "Très connu et très apprécié de la population jurbisienne, Guy est un homme généreux et disponible qui a toujours consacré beaucoup de temps aux citoyens. Guy restera attentif aux affaires communales et continuera de siéger comme conseiller", explique Jacqueline Galant.

Cette dernière rappelle que Guy Caulier eut une longue carrière au sein de la police, de garde champêtre à commissaire, avant de rejoindre son équipe. "Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric Danneau, conseiller communal depuis 2018, qui siégera comme échevin à la place de Guy et qui, nous en sommes certains, sera lui aussi impliqué dans sa mission."

Brigitte Culquin, jusqu’ici deuxième échevine en charge de la culture, du bien-être animal, du tourisme ou encore des fêtes, devient quant à elle première échevine. La passation de pouvoir se fera lors d’un conseil extraordinaire programmé le 11 janvier prochain.