Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi 3 janvier en Belgique et dans le monde

Comment évoluent la pandémie de coronavirus, le variant Omicron et la campagne de vaccination en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce lundi 3 janvier.

1. BELGIQUE

Positive au coronavirus, la lionne de Pairi Daiza se porte mieux

En décembre, le parc Pairi Daiza avait annoncé que la lionne Dana, qui fait partie du groupe de quatre félidés du parc animalier, avait été testée positive au coronavirus. Il y a quelques jours, le parc Pairi Daiza a informé le public sur l’état de santé de la lionne âgée de 13 ans. " Aujourd’hui, elle va mieux. Isolée des trois autres félins, elle est restée à l’intérieur sous l’œil vigilant des soigneurs".

Le Standard annule son stage à Marbella

Le Standard a annulé son stage à Marbella en dernière minute! Alors que les joueurs et le staff devaient s’envoler pour l’Espagne ce mardi, ils effectueront finalement leur stage en Belgique afin de limiter les risques liés à l’épidémie de coronavirus.

2. MONDE

Le Koweït appelle ses citoyens à quitter en particulier ces 5 pays européens

Au Koweït, le ministère des Affaires étrangères a appelé ses citoyens à "reporter leurs voyages" en général et en particulier vers cinq pays européens.

2 hauts responsables limogés à Xi’an après l’apparition d’un foyer de Covid

En Chine, deux responsables ont été limogés par les autorités de la ville de Xi’an, où le nombre de cas est en baisse après douze jours de confinement.

Israël commence à administrer une 4e dose de vaccin aux 60 ans et plus

En Israël, le Premier ministre a annoncé que les plus de 60 ans et le personnel médical pourront bénéficier d’une quatrième dose de vaccin si elles ont reçu leur troisième dose il y a plus de quatre mois.

2 tests PCR négatifs seront nécessaires pour séjourner à Chypre

Vaccinés ou pas, les voyageurs souhaitant séjourner à Chypre devront désormais effectuer deux tests PCR.