Se débarrasser de son sapin à Bruxelles

Depuis 2017, il suffit de déposer son " roi des forêts" devant chez soi le jour de la collecte des " sacs verts".

Il trône encore sans doute fièrement au milieu du salon. Mais avec le temps, votre sapin commence à perdre sa splendeur verdoyante et ses épines… L’heure des adieux approche: votre sapin est sur le point de passer du statut de " roi des forêts" à celui de " déchet".

Mais attention: pas question de se débarrasser de son conifère n’importe comment! Depuis 2017, Bruxelles-Propreté a simplifié la procédure de ramassage: " La population bruxelloise peut sortir le sapin le jour de la collecte des déchets de jardin", résume Étienne Cornesse, porte-parole Bruxelles Propreté.

Aucune " période" n’est donc imposée: celui qui veut déposer son sapin en mai a le droit… tant qu’il respecte le jour de collecte des déchets verts dans son quartier. " Pour connaître le jour, il suffit d’aller sur le site de Bruxelles-Propreté et d’encoder le nom de sa rue."

Tout dépôt en dehors des jours de collecte des déchets verts sera considéré comme un dépôt clandestin et peut donc entraîner une amende. Si le jour de la collecte ne vous convient pas, vous pouvez toujours apporter votre arbre au recypark dans les conteneurs prévus pour les déchets verts.

Pas de déco et pas de synthétique

Chaque année, on le rappelle: seuls les sapins dégarnis de toute décoration seront collectés. Il faut donc au préalable avoir enlevé les guirlandes et le pot en plastique. Seule la croix en bois peut être laissée.

Rappelons que les sapins artificiels ne sont pas des "déchets organiques" et ne seront donc pas collectés. Bruxelles-Propreté invite à les déposer aux recyparks dans les conteneurs adéquats.

Transformé en copeaux

Ramassé en même temps que les autres " déchets compostés", votre sapin va connaître le même sort que les autres déchets organiques.

" On va les passer dans une machine pour les découper et en faire des copeaux. Comme le sapin est acide, on le mélange avec d’autres espaces et cela servira alors de compost, par exemple pour des jardins ou l’agriculture", explique le porte-parole de l’administration régionale de gestion des déchets.