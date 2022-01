Il va faire des courses pour ses enfants et remporte un million de dollars par hasard

Parti acheter du lait chocolaté pour ses enfants dans une supérette, un Américain en est ressorti avec un jackpot d’un million de dollars.

Comme quoi, succomber aux caprices de ses enfants peut parfois avoir du bon. Alors qu’il se rendait dans une supérette pour acheter du lait chocolaté pour ses enfants, un habitant de North Chesterfield (Virginie) en a profité pour tenter sa chance avec un billet à gratter au moment de passer à la caisse, comme le rapporte CNN.

Et à sa plus grande surprise, ce billet acheté sur un coup de tête s’est révélé gagnant. Le père de famille a décroché un jackpot d’un million de dollars.

Un véritable cadeau du ciel, quand on sait que les chances de gagner sont de 1 sur 1 632.000, selon les responsables de la loterie.

A Virginia dad's chocolate milk run turned into a $1 million windfall https://t.co/QKUYJJ24ze — CNN (@CNN) January 3, 2022

Deux choix s’offraient à ce chanceux papa: recevoir l’entièreté de la somme mais espacée en paiements annuels durant 30 ans ou recevoir immédiatement un paiement unique en espèces de 640.205 dollars (avant impôts).

Il a finalement opté pour la deuxième option. Et ce qui est certain, c’est que peu importe son choix, ses enfants ne manqueront plus jamais de lait chocolaté.