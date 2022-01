David Timmermans (Dison) et Christophe Martin Suarez (ex-Liège) rejoignent le Belisia Bilzen de Luc Nilis !

Surprise: David Timmermans quitte Dison et rejoint Belisia Bilsen, tout comme le régional Christophe Martin Suarez.

Le club Belisia Bilsen SV ne vous dit probablement rien. Et pourtant, il s’agit de l’ancien Spouwen-Mopertingen, qui, à la suite d’un rapprochement avec le Bilzerse Waltwilder VV cet été, s’appelle désormais Belisia Bilsen SV.

Et ce club limbourgeos vient de dénicher ses deux renforts dans notre région, puisque le joueur du Stade Disonais David Timmermans vient d’y signer, imitant ainsi le Verviétois Christophe Martin Suarez.

Actuellement 4e en D2 VFV série B (l’équivalent néerlandophone de notre D2 ACFF), Belisia est entraîné par un certain Lus Nilis. L’ex-attaquant d’Anderlecht, du PSV Eindhoven et des Diables rouges souhaitait renforcer sa ligne offensive et s’est dit séduit par les deux Verviétois.

1. Le come-back du Tim’

Pour David Timmermans, il s’agit d’un retour au bercail. Le Verviétois, lancé par le CS Verviers à l’époque, avait ensuite rejoint Spouwen, soit "l’ancêtre" de Belisia Bilzen. Il était ensuite passé par Tessenderlo, avant de vivre une nouvelle expérience du côté de Wiltz, en D2 et D1 luxembourgeoise. Cet été, il avait signé en toute fin de mercato à Dison, leader de D3B ACFF. Mais Timmermans y est arrivé blessé et son retour aux affaires a pris plus de temps que prévu. Quelque peu victime de la rude concurrence offensive à Dison, l’attaquant de 28 ans va donc relever un nouveau défi sous les ordres de Luc Nilis, à 35 minutes de Verviers.

" Oui, c’est fait" nous a confirmé l’intéressé ce lundi. "Je n’ai pas eu besoin d’une autorisation de Dison car je quitte un club pour signer un contrat semi-pro à Belisia" répond-il quand on lui fait savoir qu’à Dison, on ne semble pas vraiment au courant de son départ.

Reste à voir si du côté des Stadistes, qui visent le titre en D3B ACFF, on remplacera ou pas David Timmermans…

2. Martin Suarez de retour d’Espagne

Verviétois installé à Liège, Christophe Martin Suarez va lui aussi chercher à se relancer, avec un nouveau club sur son CV. Formé au RCS Verviers et au RFC Liège, il a ensuite tapé le ballon à La Calamine, à Hamoir, au Patro Maasmechelen, à Deinze, à Geel, à Roulers à Esch (Luxembourg), à Tessenderlo (Thes Sport) et au FC Liège, où il avait signé durant l’été 2020. Mais l’aventure chez les Sang et Marine n’a duré qu’une saison et c’est en Espagne que l’attaquant de 31 ans s’est envolé pour une première expérience à l’étranger, au CD Marino (Tenerife), écurie du 5e échelon du football espagnol.

L’aventure aux Canaries n’a toutefois duré que trois petits mois et Martin Suarez a obtenu son bon de sortie en fin d’année. Libre et sans faire de bruit, il rejoint lui aussi Belisia Bilsen pour tenter d’y secouer les filets. Et, pourquoi pas, viser la montée en Nationale 1 aux côtés de David Timmermans et du coach Luc Nilis.