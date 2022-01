Pluies abondantes en Wallonie: "En 48 heures, la moitié de ce qu’il tombe en moyenne en janvier"

La Wallonie va devoir faire face à des pluies abondantes dès ce lundi. Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, préface les prochains jours.

Le ciel belge fait des siennes dès les premiers jours de l’année! Depuis ce lundi midi, l’Institut royal de météorologie a placé quatre provinces wallonnes en alerte jaune en raison des pluies abondantes attendues durant les 24 prochaines heures.

En début d’après-midi, une préalerte de crue a même été lancée par la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

"Excepté le Brabant wallon qui devrait être épargné, la région va être balayée par un front pluvieux ondulant assez important, analyse Pascal Mormal. Les provinces de Namur et du Luxembourg seront sans doute les plus touchées par les précipitations. Selon les prévisions, entre 40 et 50 mm sont attendus, en moyenne, au sud du sillon Sambre et Meuse."

Le souvenir des inondations hivernales de 1993 et 1995 encore bien présent dans son esprit, le météorologue estime qu’il faudra "surtout tenir bon pendant les deux prochains jours". Notamment dans le sud de la province du Luxembourg où "il pourra tomber jusqu’à 70 mm", soit "un peu plus de la moitié des précipitations enregistrées, en moyenne, sur un mois de janvier".

De la pluie avant la neige?

"Mais les conditions climatiques de ce début de semaine ne sont pas exceptionnelles. En hiver, la Belgique est fréquemment confrontée à des pluies abondantes, souligne Pascal Mormal. Des inondations hivernales de l’ampleur de celles que la Belgique a connues en 1925, quand de fortes précipitations s’étaient couplées à la fonte des neiges, ça reste rare."

Finalement plutôt rassurant, l’expert de l’IRM l’est d’autant plus qu’il annonce que les pluies abondantes s’arrêteront sans doute d’ici mercredi avec l’arrivée d’un air polaire… et des premiers flocons de l’année.

"Si les prévisions s’avèrent exactes, on pourrait prochainement observer quelques centimètres de neige au-dessus de 500 mètres d’altitude, estime l’expert. D’ici le week-end, une fine couche de neige - jusqu’à 10 centimètres dans les Hautes Fagnes - pourrait s’inviter dans les régions au sud du sillon Sambre et Meuse."