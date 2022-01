Dakar 2022: Loeb et le Liégeois Lurquin s’adjugent la 2e étape (photos)

Joan Barreda remporte la 2e spéciale en moto

L’Espagnol Joan Barreda (Honda) a remporté la deuxième spéciale du Dakar 2022 dans la catégorie moto ce lundi à Al Qaisumah en Arabie saoudite. Le Britannique Sam Sunderland (Gasgas), deuxième de la spéciale, conserve lui la tête du classement général.

Barreda a bouclé les 338 km de la spéciale en 3h31:20. Il a devancé Sunderland de 5 minutes et 33 secondes. L’Argentin Kevin Benavides (KTM), tenant du titre, a pris la troisième place à 5 minutes et 54 secondes de Barreda.

Côté belge, Jérôme Martiny termine 39e et meilleur Belge à plus de 43 minutes de Barreda. Mikael Despontin s’est classé 53e, Mathieu Liebaert est provisoirement 76e et Walter Roelants n’est lui pas encore arrivé.

Au classement général, Sunderland reste en tête avec 2 minutes et 51 secondes d’avance sur le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), 8e lundi et 3 minutes et 29 secondes sur l’Australien Daniel Sanders, 19e lundi après sa victoire dans la première spéciale dimanche.