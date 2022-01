Despontin continue sur sa lancée au Dakar

Mikaël Despontin navigue toujours autour de la 50e place après trois jours de course. -

Le Gesvois a terminé ce mardi la 2e étape à la 53e place et fait preuve d’une régularité impressionnante…

Décalage horaire oblige, le motard namurois Mikaël Despontin (KTM – RS Concept) en a "déjà" terminé avec la deuxième étape spécials de ce Dakar 2022 en Arabie Saoudite.

Il figure à nouveau en bonne place derrière les "pros" soit à la 53e position au classement provisoire du jour, tenant parfaitement le cap amorcé depuis le début de l’épreuve. Et ce malgré une journée débutée aux aurores dans la froidure et la brume du désert, après une nuit sans grand confort avant ce qui devait être une étape marathon (sans assistance) réduite finalement à cette unique spéciale (de 339 km tout de même!) vu les conditions de course.

Il va pourvoir profiter ce mardi soir, après une ultime liaison de 180 km, d’un retour au bivouac auprès de son assistance pour recharger un peu les batteries.