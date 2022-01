Lukaku vers Tottenham pour retrouver Antonio Conte? La folle rumeur qui agite l'Italie et l'Angleterre

Arrivé à Chelsea pour 115 millions d'euros l'été dernier, Lukaku est déjà lié à certaines rumeurs de départ.

Le mercato hivernal débute à peine que les limites sont déjà repoussées. Selon la Gazzetta dello Sport, dont l'information a déjà été reprise dans plusieurs médias anglais, Romelu Lukaku pourrait quitter Chelsea pour Tottenham, afin de retrouver Antonio Conte qui fut son coach à l'Inter.

Une rumeur qui paraît folle, six petits mois après l'un des transferts phares de l'été 2021. Lukaku avait signé à Chelsea contre 115 millions d'euros et ses 7 buts en 18 apparitions ne sont pas vraiment synonymes d'un bilan catastrophique au point de tout remettre en question, comme si l'on parlait d'un joueur de seconde zone dont le prêt est un échec.

Mais qui déraille? Est-ce La Gazzetta dello Sport qui s'emballe trop vite sur le désaccord entre Lukaku et Tuchel, né d'une interview indélicate du Diable? Ou est-ce vraiment Lukaku (et/ou son entourage) qui est vraiment prêt à tout plaquer sans même essayer d'apporter une réponse sur le terrain, ce qu'il a pourtant si souvent réussi par le passé.

Difficile à dire. Mais selon la Gazzetta, un transfert serait réaliste si Chelsea était en mesure de récupérer son investissement (115 millions d'euros, donc) et si la discussion tant attendue entre Lukaku et Tuchel, prévue ce lundi dans le but d'aplanir leurs différends, devait mal tourner.

De son côté, Antonio Conte a déjà fait savoir à sa direction qu'il aurait besoin de plusieurs renforts pour atteindre les objectifs fixés. Mais Lukaku serait-il une priorité dans un club où Harry Kane est une valeur sûre? Ça aussi, on peut en douter. Mais le foot-business n'a sans doute pas fini de nous surprendre...