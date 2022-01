Météo: alerte dès ce lundi midi en raison d’abondantes précipitations, déjà des dégâts

On prévoit d’abondantes précipitations à partir de ce lundi midi. L’Institut royal météorologique (IRM) a lancé une alerte jaune. Le 1722 a été activé. Des rafales de vent ont déjà causé des dégâts conséquents en province de Limbourg.

Alerte dès midi en raison d’importantes précipitations De ce lundi à 12h jusqu’à mardi à 20h: on prévoit d’abondantes précipitations principalement au sud du sillon Sambre et Meuse - voir le détail par province en bas de l’article. Les cumuls pourront atteindre 20 à 40 l/m² en 24h, voire localement plus.

La journée de ce lundi sera nuageuse avec de nombreuses averses un peu partout sur le territoire, avec des périodes de pluie parfois abondantes, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera d’abord modéré à assez fort et par la suite modéré. A la Côte, le vent sera d’abord assez fort à fort puis modéré à assez fort. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Ce lundi soir et cette nuit, le ciel deviendra très nuageux en Flandre avec l’arrivée de pluies en cours de nuit, qui deviendront modérées vers l’aube. Dans le sud du pays, les pluies seront rapidement modérées et continues; il faudra donc s’attendre à d’importantes quantités de précipitations en beaucoup d’endroits. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés. Le vent sera d’abord encore modéré, puis il diminuera en intensité au fil des heures pour devenir faible à modéré.

Demain, le ciel sera couvert avec de la pluie. Dans le centre et le sud-est du pays, il s’agira d’abord de pluies modérées et continues. Ensuite, les pluies deviendront intermittentes à partir de l’ouest en cours de journée. Dans le sud-est du pays, les quantités de précipitations pourront toutefois encore être importantes. Les maxima, atteints en matinée, se situeront entre 6 et 10 degrés. L’après-midi, il fera plus frais.

Des dégâts en province de Limbourg, pas de blessé

Des rafales de vent ont causé des dégâts conséquents ce dimanche soir à Kinrooi en province de Limbourg. Vers 21h, de fortes intempéries avec des trombes d’eau et des bourrasques se sont déclarées.

Les services de pompiers ont reçu des appels de résidents touchés. Des tuiles ou éléments de toitures ont été arrachés par le vent. Des arbres ont été arrachés et des branches cassées.

Le vent violent n’a pas duré mais a laissé une trainée de destruction dans cette région. Le bourgmestre Jo Brouns (CD&V) a confirmé dans la soirée qu’il n’y avait pas eu de blessé.

Le 1722 activé

De son côté, le SPF Intérieur a activé temporairement le numéro 1722, qui met l’appelant en contact avec les centrales d’urgence en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est nécessaire.

Alerte de l’IRM: le détail par province