Les Diables en finale du Mondial?

Ce sera un Mondial particulier, en raison de son positionnement dans le calendrier (21 novembre – 18 décembre), et parce que, cette fois, ce sera sans doute la dernière danse pour une partie de la génération dorée. Une génération qui ne progresse plus assez pour revendiquer une place en finale de la Coupe du monde. Demi-finaliste en 2018, la Belgique, quatre ans plus tard, ne peut plus compter sur un Eden Hazard au sommet, ce qui est presque indispensable. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois devront être au top de leur forme tout au long du tournoi, ce qui n’est jamais une évidence. La défense restera également une question permanente, et les choix de Roberto Martinez seront plus que jamais soumis aux interrogations.