Farid répond à votre question météo: risque de routes glissantes la nuit de mardi à mercredi et un peu de neige sur la haute Ardenne

La question du jour est posée par Joachim de Stembert (Liège). "Salut Farid, penses-tu qu’il va neiger mardi sur Verviers? Quel sera l’état des routes? Merci d’avance!" Farid répond et donne ses prévisions du jour.

Salut Joachim! En effet, le temps va changer en ce début de semaine avec pas mal d’averses lundi et l’arrivée d’une perturbation très pluvieuse le soir. Attention aux cumuls d’eau dépassant localement 25 L mais il fera encore doux.

C’est donc mardi que cela va se compliquer avec l’arrivée d’air froid par le nord et la mer. La neige devrait faire son apparition au-dessus de 500 m toute fin d’après-midi avec un blanchiment le soir voire même quelques cm sur les plus hauts sommets!

Pour Stembert (275 m d’altitude), ça va être compliqué mais un petit saupoudrage n’est pas exclu mercredi matin si quelques averses passent durant la nuit ou en toute fin de front. Toutefois, retour du gel et donc prudence sur les routes…

Et ailleurs sur le pays?

Le rouleau compresseur atlantique va se mettre en route avec donc pas mal de nuages le matin et déjà de bonnes ondées en alternance avec quelques périodes sèches. Ces dernières seront espacées avant de nettement se renforcer par la suite.

En effet, l’après-midi s’annonce très chahutée avec de fortes ondées accompagnées d’un bon vent de sud-ouest (50 km/h). Ces dernières glisseront ensuite vers le sud du pays deuxième partie d’après-midi et un temps un peu plus sec pourrait prendre le relais sur le Hainaut et surtout les Flandres jusqu’au nord de Bruxelles. Par contre, beaucoup d’eau sur l’Ardenne et le sud-est.

Malheureusement, cela ne s’arrangera pas en soirée avec l’arrivée d’une nouvelle onde pluvieuse très active. Elle délimitera l’air doux encore sur la France et l’air plus froid qui descendra mardi avec beaucoup d’eau la nuit suivante et parfois plus de 25 L/m² sur le sud.