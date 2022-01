Dakar: Kamaz à nouveau à la fête en camions

Dans la catégorie des camions, le tenant du titre Dimitry Sotnikov (Kamaz) a remporté la première étape du Dakar 2022, longue de 333 km, dimanche autour de Ha’il en Arabie saoudite.

À l’arrivée, Sotnikov a devancé de 31 secondes son coéquipier Nikolaev (Kamaz). Ales Loprais (Praga) a terminé en troisième position à 9:58 en devançant deux autres véhicules russes. Jan Van Der Vaet et ses coéquipiers Pascal De Baar et Stefan Slootjes (Renault) ont terminé dixièmes et premiers Belges à 44: 07.

Comme samedi, l’équipe russe Kamaz a largement dominé les débats dans la catégorie des camions. À ceci près, qu’un concurrent d’une autre écurie a réussi à s’immiscer entre les quatre véhicules Kamaz. Sotnikov a directement pris la tête, mais a dû la céder à son coéquipier Karginov lors du deuxième point de passage. La victoire semblait promise à ce dernier avant qu’il ne finisse par s’égarer et perde 19 minutes, terminant à la cinquième place.

Pascal De Baar, Jan Van Der Vaet et Stefan Slootjes ont longtemps occupé la neuvième place avant d’être victimes d’une crevaison et de dégringoler au 17e rang. Grâce à une belle remontée en fin de parcours, ils ont réussi à se classer en dixième position.

Peter Willemsen, accompagné de Van Den Brink et Der Koningen (Iveco), a terminé juste hors du top 10 en prenant la onzième place à 48: 56. La recherche d’un "waypoint" leur a coûté beaucoup de temps.

Igor Bouwens, Ullrich Boerboom et Wade Syndiely (Iveco) ont fini à la 16e place à 1h30: 06. Le trio a démarré entre les voitures et les SSV, et a perdu beaucoup de temps à cause du nombre de véhicules.

Dave Ingels (MAN) et Dave Berghmans (Iveco) n’avaient pas encore franchi la ligne d’arrivée.