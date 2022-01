Coupe du monde de cyclocross: Tom Pidcock s’impose à Hulst devant Eli Iserbyt, assuré de gagner le classement général

Tom Pidcock a remporté la 13e des 15 manches de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Hulst aux Pays-Bas.

Deuxième, Eli Iserbyt est lui assuré de remporter le classement général. Victime d’un ennui mécanique dans le premier tour, Wout van Aert voit lui son sans-faute s’arrêter avec une 4e place.

Dès les premiers mètres dans les labourés, Van Aert devait s’arrêter à cause d’un problème mécanique avec sa chaîne. Le coureur de Jumbo-Visma perdait de nombreuses secondes et repartait en 24e position.

En tête de la course, les favoris restaient groupés avant que Pidcock et Eli Iserbyt ne se détachent. Dans le quatrième tour, le Britannique se débarrassait d’Iserbyt pour s’isoler en tête.

Pidcock gérait ensuite son avance pour s’imposer avec 12 secondes d’avance sur Iserbyt. Le Néerlandais Lars van der Haar termine 3e à 33 secondes devant Wout van Aert qui est remonté jusqu’à la 4e place et passe à côté d’une 8e victoire de rang cette saison.

Avec sa deuxième place, Eli Iserbyt est assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde avant les deux dernières manches. Avec 405 points, il compte 95 points d’avance sur Michael Vanthourenhout, 6e dimanche. Toon Aerts, 5e dimanche, reste troisième avec 297 points.

Chez les dames, Lucinda Brand a décroché sa deuxième victoire ce week-end après celle sur le GP Sven Nys samedi. La Néerlandaise s’est imposée avec respectivement 5 et 11 secondes d’avance sur ses compatriotes Puck Pieterse et Annemarie Worst. Alicia Franck termine 10e et meilleure Belge à 1:52 de Brand.

Au classement de la Coupe du monde, Brand conserve la tête avec 402 points devant Denise Betsema, 7e dimanche, avec 343 points et Puck Pieterse, 3e avec 295 points.

"Mon départ n’était pas bon mais je n’ai pas paniqué", a confié Brand après la course. "Je me suis surprise moi-même car ce parcours me convient un peu moins. Cela montre que j’ai fait des progrès et c’est chouette à voir. Je dois maintenant rester concentrée car tout peut arriver en cyclocross et le classement général n’est pas encore acquis."