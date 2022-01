Le futsal carolo n’est pas au repos…

Il y a du mouvement chez les Carolos. Le Futsal Team Charleroi et Châtelet se sont renforcés pour aborder la deuxième partie de saison.

Le Futsal Team Charleroi a confirmé le retour de Sébastiano Canaris, après les arrivées de Moustafa Idrissi et Zakaria Lamsaiah. Le jeune Nicolas Lemaître, portier titulaire depuis le coup d’envoi de la saison, a annoncé sur les réseaux son départ de la Garenne. Le club a enregistré un dernier renfort issu de la Ligue, à savoir, Raid El Kajjoui. Le président Troiani a donc décidé de se donner les moyens de ses ambitions en constituant un noyau beaucoup plus solide. Autre information, la rééducation de Reda Dahbi se déroule bien. L’homme espère être de retour dans les deux à trois mois.

Châtelet, lui, a laissé filer Mustapha Harram et a enregistré les arrivées de Souliemane Ouadi et de Matteo Cordier. Par contre, il a reçu une mauvaise nouvelle de la Fédération. La salle ne serait plus aux normes pour la D1. Mais les responsables ont décidé de confier ce dossier à Maître Deprez, véritable cador en matière de défense sportive.

Toujours en D1, Antoine Mageren, le portier de Borgloon, a reçu une belle promotion. Il devient joueur-entraîneur. Il a d’ailleurs décidé d’attirer le jeune Diego Demoulin dans ses filets. À l’inverse, Sébastien Deswijsen a décidé de rejoindre Lodelinsart, en D2, tout comme Saad Salhi. Borgloon a également attiré un autre Carolo, avec le transfert de Nabil Zaghlal. Du côté d’Auvelais, Maxime Destrée arrive de Lodelinsart.