Despontin réussit son retour sur le Dakar

Les débuts du motard namurois sur son second Dakar sont excellents. Il navigue autour de la 50e place au général.

Mikaël Despontin (KTM) connaît un début de Dakar conforme à ses ambitions en Arabie Saoudite. L’ex-vainqueur de l’édition 2013 (en Amérique du Sud) dans la catégorie marathon a connu samedi un prologue tranquille bouclé en un peu plus d’une heure après une liaison interminable de 600 km sur du bitume en ligne droite uniquement.

Et ce dimanche, il vient de boucler la première étape spéciale (Ha’il – Ha’il, 333 km) à la 58e place (celle de son… dossard!) et à un peu plus d’1h24 du leader actuel et double vainqueur du week-end, l’Australien Sanders.

Le Namurois gère donc parfaitement la situation en ce début d’épreuve qui a valu pourtant certains déboires à des pilotes chevronnés comme Sainz ou Peterhansel, ce n’est donc pas nécessairement une partie de plaisir. Mikaël Despontin pointe ainsi à la 54e place au général. C’est donc parfait derrière pour un amateur derrière les grosses écuries motos.

