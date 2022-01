Edo Kayembe (Eupen) très bientôt à Watford (Premier League) ?

Le médian de l’AS Eupen Edo Kayembe pourrait quitter le Kehrweg cet hiver, destination: l’Angleterre.

Le milieu de terrain Edo Kayembe est-il sur le départ? Le Congolais de 23 ans serait proche d’un transfert à Watford, si l’on en croit nos confrères anglais du média The Athletic.

Le montant du transfert est estimé à un peu plus de 4,5 millions d’euros et un accord aurait été trouvé entre Watford et Eupen.

Reste à voir ce que décidera Edo Kayembe. À 23 ans, le Congolais est sous contrat à Eupen jusqu’en juin 2023. Il avait rejoint les Pandas en septembre 2020 en provenance d’Anderlecht, pour un peu moins d’un million d’euros.

Né le 3 juin 1998 à Kananga (Congo), Edo Kayembe avait quitté la D1 congolaise et son club du Shark XI en 2017 pour rejoindre Anderlecht, où il aura disputé 39 rencontres.

À Eupen, Edo Kayembe s’est montré précieux dès son arrivée. Sous les ordres du coach Beñat San José, il était principalement utilisé dans un rôle de récupérateur. Mais depuis cette saison, le T1 Stefan Krämer lui laisse davantage de liberté et le médian polyvalent a fait preuve d’une précieuse verticalité, avec 4 buts en 17 apparitions à la clé.

Si le transfert aboutit, il permettra à Eupen de signer une intéressante plus-value, synonyme d’argent frais dans les caisses. Ce qui ne sera pas un luxe. Il faudra toutefois recruter car, avec ou sans Kayembe, le noyau eupenois est apparu trop court quantitativement en cette fin d’année 2021.

Watford occupe actuellement le 17e rang en Premier League. S’il signe chez les Hornets, Edo Kayembe évoluera aux côtés d’un autre ex-Eupenois: Christian Kabasele.