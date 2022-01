Covid: tout ce qu’il faut savoir ce samedi 1er janvier en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur les informations de ce samedi 1er janvier.

1. Monde

Covid: Macron annonce des «semaines difficiles» mais «de vraies raisons d’espérer» avec le vaccin

Le président français Emmanuel Macron a averti vendredi, lors de ses vœux pour 2022, que "les semaines à venir seront difficiles" mais qu’il y avait "de vraies raisons d’espérer" grâce au vaccin et que "2022 serait peut-être l’année de sortie de l’épidémie".

Le ministre britannique de la Santé appelle à vivre avec le Covid

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a indiqué samedi que de nouvelles restrictions n’interviendraient qu’"en tout dernier ressort" en Angleterre malgré une déferlante des cas Omicron, estimant qu’il fallait apprendre à "vivre avec" le coronavirus.

Masque obligatoire à partir de six ans dans les transports français

En France, le port du masque va être obligatoire dès six ans à partir de lundi dans les transports intérieurs selon un décret paru samedi au Journal officiel, qui interdit en outre la vente et la distribution de nourriture et boisson à bord pendant trois semaines.

2. Sport

Positif au Covid, Klopp va rater Chelsea-Liverpool dimanche

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, ne sera pas sur le banc dimanche lors du choc de Premier League des Reds contre Chelsea, à Londres, à la suite d’un "test supposé positif" au Covid-19, a annoncé son club samedi dans un communiqué.

4 joueurs du Bayern Munich positifs au Covid

Les joueurs du Bayern Munich Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Omar Richards ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé samedi le club allemand.

