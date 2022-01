Givry: la chocolaterie Van Puy ouvrira ses portes en février

Des pâtisseries fines seront également proposées.

Le projet est dans les cartons depuis plus d’un an déjà et a pris un sérieux coup d’accélérateur ces derniers mois. À la mi-février, la pâtisserie-chocolaterie Van Puy ouvrira ses portes dans le petit village de Genly. Les travaux du bâtiment, l’ancien café La Bascule, avancent à grand pas et seront prochainement terminés. Restera alors à aménager les lieux et à installer les puissances machines avant d’accueillir les premiers clients.

Ce rêve de chocolaterie, Stéphane Van Puyenbroeck le nourrit depuis déjà de longues années. Mais franchir le pas, aux côtés de son épouse, a nécessité un long travail de réflexion, de recherche et d’investissement. "Aujourd’hui, on y voit beaucoup plus clair", souligne le trentenaire. "La boulangerie est beaucoup trop contraignante, nous avons donc décidé de nouer un partenariat afin de pouvoir proposer du pain à notre clientèle, sans que cela ne devienne notre core business."

Car c’est bien le chocolat qui fait fondre le cœur du couple. "C’est notre dada mais ne proposer que cela est compliqué. Les banques n’ont pas accepté de suivre, à moins que nous n’élargissions la gamme avec d’autres produits. Nous avons donc décidé d’y adjoindre de la pâtisserie fine. On ne parle pas ici de pâtisserie traditionnelle, on est sur quelque chose de plus créatif."

Les plus gourmands y retrouveront, par exemple, des éclairs au caramel beurre salé ou au praliné ou des tartes confectionnées exclusivement avec des produits de saison. "On proposera quelques produits plus classiques pour que chacun y trouve son compte mais ce que l’on souhaite, c’est que les clients franchissent nos portes parce qu’ils recherchent l’originalité, la surprise. Notre gamme sera probablement moins étendue mais aussi plus aboutie."

Un projet qui a finalement convaincu les banques et la Région wallonne, dont le soutien permet au couple de se projeter. "C’est énormément de boulot et ce sont des investissements colossaux, aussi bien sur fonds propres que grâce aux aides financières. Mais on espère que notre projet plaira." Dans les mois qui suivront l’ouverture, Stéphane Van Puyenbroeck et son épouse entendent également proposer des gâteaux élaborés et des number cake pour les anniversaires ou autres événements.

Bref, si l’année 2022 s’annonce extrêmement chargée, elle démarre surtout sous les meilleurs auspices.