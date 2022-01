Excès de vitesse: plus de 6400 véhicules contrôlés en décembre

La police du Tournaisis a dressé un bilan des actions de contrôle de vitesse menées tout au long du mois de décembre 2021.

Durant le mois de décembre, les forces de l’ordre de la zone du Tournaisis ont réalisé des contrôles de vitesse en différents endroits: à la chaussée de Douai (Willemeau), à la chaussée de Willemeau, au boulevard Léopold et à la chaussée d’Antoing (Tournai), à la chaussée de Tournai (Ramegnies-Chin), sur la chaussée de Douai (Rumes), à la chaussée de Lannoy (Froyennes), au Vieux Chemin d’Ath (Warchin), sur la Grand’Route (Barry) ainsi qu’à la rue Michel Holyman (Vaulx).

Un chauffard flashé à 149 km/h sur une portion limitée à 70 km/h

Parmi les 6 447 véhicules contrôlés, 214 étaient en infraction. On ne peut que déplorer l’attitude de certains automobilistes qui, en zone 30 km/h, ont été flashés à 54 et 65 km/h. Des camions ont aussi été pris à 50 et 54 km/h.

Sur les voiries limitées à 50 km/h, des usagers ont été photographiés à 75, 76, 79, 83, 84, 96 km/h et même à 100 km/h.

C’est dans les zones 70 km/h que les plus grands excès de vitesse ont été constatés. La police du Tournaisis a signalé avoir flashé des conducteurs qui roulaient à 94 et à 120 km/h. La (triste) palme revient à un chauffard circulant à 149 km/h!