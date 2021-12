Farid répond à votre question météo: "De la neige sur les hauteurs dans les prochains jours?"

La question du jour est posée par Rudy, de Libramont: "Salut Farid, penses-tu qu’on ait des chances de revoir la neige sur les hauteurs ardennaises? Comment s’annonce le début d’année? Merci d’avance et bon réveillon!" Farid répond et donne ses tendances pour les prochains jours.

Salut Rudi! Il est clair que les conditions vont nettement changer ces prochains jours. Nous avons connu une belle vague de douceur qui va laisser place à un temps plus frais mardi et surtout mercredi. Le gel fera son retour à l’arrière d’une perturbation et l’après-midi, on atteindra à peine 2-3°C sous un bon vent de nord-ouest et un petit saupoudrage au-dessus de 550 m. Ensuite, un temps froid et anticyclonique, mais la neige pourrait revenir fin de semaine en flux d’air maritime polaire. Une chose est sûre: les températures de saison seront de retour. Il ne faudra donc pas ranger les gros manteaux.

Et ailleurs sur le pays?

Pour cette première journée de 2022, la météo devrait être agréable avec de belles éclaircies malgré un voile nuageux sans conséquences. Ce dernier pourra être un peu plus épais le matin et accompagné de stratus et nuages bas tenaces sur le sud. En fin de matinée voire mi-journée, cela devrait s’éclaircir grâce à un petit vent de sud qui se lèvera (35-45 km/h). L’après-midi sera assez sympathique avec un ciel lumineux, de belles éclaircies et surtout des maxima de 9 à 13°C sous un vent de sud modéré à assez fort. J’émets tout de même des craintes pour le sud du relief ardennais qui pourrait rester dans le gris toute la journée.

En soirée, arrivée de nuages par le littoral et quelques gouttes en fin de nuit suivante par les Flandres annonçant un dimanche plus maussade. Températures stationnaires de 10 à 12°C en plaine, mais petite chute sur le relief avec 7°C et vent de sud-ouest assez fort voire fort le soir à la mer.