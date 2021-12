Covid: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi 31 décembre en Belgique et dans le monde

On fait le point sur l’évolution de la pandémie dans le monde Alernon77 — stock.adobe.com

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur les informations de ce vendredi 31 décembre.

1. Belgique

Les vaccins contre le Covid ont boosté l’économie belge d’un milliard d’euros

La production de vaccins contre le Covid-19, essentiellement par Pfizer à Puurs-Sint-Amands, aura dopé le PIB belge de 0,25% en 2021, soit environ 1 milliard d’euros, selon une estimation de la Banque nationale, rapporte L’Echo vendredi. + LIRE ICI

Covid: les psychologues ne peuvent plus répondre à la demande

Avec la crise sanitaire, le nombre de consultations psychologiques des Belges a explosé, au point que les psychologues ne peuvent plus répondre à la demande, signale l’Union professionnelle des psychologues cliniciens francophones (UPPCF), dans La Dernière Heure vendredi. + LIRE ICI

Covid: la FEB plaide pour que les contacts à haut risque puissent travailler sous conditions

Les contacts à haut risque doivent pouvoir continuer à travailler dans des conditions strictes en attendant le résultat de leur test, plaide vendredi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). + LIRE ICI

Covid: les salles de snooker vont à leur tour introduire un recours au Conseil d’État

La Belgium Billiards & Snooker Association (BBSA), plus importante association représentant le secteur en Belgique, a l’intention d’introduire un recours au Conseil d’État pour contester les décisions du Comité de concertation du 22 décembre dernier et pouvoir rouvrir au plus vite, a déclaré vendredi son président, Georges Leclercq, à Belga. + LIRE ICI

Covid: nouveau recours déposé par des acteurs culturels au Conseil d’État contre les jauges

Le recours en suspension en extrême urgence lié aux mesures de fermeture de la culture portées par l’arrêté royal du 23 décembre a été rejeté à l’audience qui a eu lieu vendredi matin devant le Conseil d’État, a indiqué Me Vincent Letellier. + LIRE ICI

2. Régions

Covid | Shopping et balades à Maastricht et Aachen: bon plan ou vraie galère?

Envie de vous rendre dans l’une des villes touristiques d’Allemagne ou des Pays-Bas? Attention, les mesures (complexes) Covid sont aussi d’application. Et le casse-tête est de mise… surtout sans le vaccin. + LIRE ICI

Covid: sensibiliser par des témoignages

"Ce n’est pas du vaccin qu’il faut avoir peur, mais bien du virus", alerte un pompier après 10 jours de coma et 21 jours aux soins intensifs. + LIRE ICI

3. Monde

Covid: couvre-feu à 22H00 et rassemblements interdits au Québec pour le Nouvel An

Le Québec a annoncé jeudi le retour du couvre-feu nocturne de 22h à 5h du matin dans l’ensemble de la province dès le réveillon du Nouvel an, au moment où des contaminations record dues à la propagation fulgurante du variant Omicron sont recensées au Canada. + LIRE ICI

Covid: moins d’accidents aériens grâce au ralentissement du trafic par la pandémie

La baisse du trafic aérien qui s’est poursuivi en 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus génère par conséquent une réduction notable des victimes, selon des chercheurs se penchant sur les accidents aériens. + LIRE ICI

Covid: le variant Omicron désormais majoritaire en France

Le variant Omicron est désormais majoritaire parmi les infections au Covid-19 en France, où le virus a connu une "progression importante" ces derniers jours, a constaté Santé publique France. + LIRE ICI

Covid: Israël commence à administrer une 4e dose aux personnes vulnérables

Israël a lancé vendredi une campagne pour l’administration d’une 4e dose de vaccin anti-covid à des personnes vulnérables dans l’espoir d’atténuer les effets d’une nouvelle vague de contamination due à la propagation du variant Omicron. + LIRE ICI

Covid: le port du masque obligatoire en extérieur dans la plupart des stations des Alpes

Le port du masque est devenu obligatoire dans les centres-villes de la plupart des stations de ski de l’Isère et des Hautes-Alpes en France vendredi, pour lutter contre la dégradation de la situation sanitaire liée au Covid-19, ont indiqué les préfectures des deux départements. + LIRE ICI

Covid: forte accélération de la pandémie cette semaine dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fortement accéléré cette semaine dans le monde, seule l’Asie restant à l’écart de la progression fulgurante des contaminations: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d’une base de données de l’AFP. + LIRE ICI