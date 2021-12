Une exposition à Liège pour le centenaire du Parti communiste de Belgique

Le Parti communiste de Belgique (PCB), qui joua un rôle non négligeable sur la scène politique du pays, obtenant 12,7% des voix (plus de 300.000 suffrages) et 23 sièges à la Chambre des Représentants lors des élections législatives de 1946, célèbre aujourd’hui son centenaire alors qu’il ne dispose plus de représentation parlementaire.

Il avait officiellement été créé le 21 mai 1921 à la suite de la fusion de deux groupes "minoritaires" composés de 300 membres des "Amis des Exploités" de Joseph Jacquemotte, réunis autour du journal "L’Exploité" et de 200 membres du parti animé par le peintre flamand War Van Overstraeten. Tous deux étaient en rupture avec le Parti Ouvrier belge (POB), jugé trop "social-démocrate".

Pour célébrer cet événement, la section liégeoise du parti organise dans les locaux d’une bibliothèque, située rue Trappé, 17, une exposition qui retrace l’histoire du PCB-CPB et qui est le résultat du travail de préparation de près d’un an. Ses concepteurs ont choisi d’évoquer ce centenaire à travers plusieurs thématiques montrant l’influence et le rôle des Communistes dans les luttes sociales et la solidarité internationale tout en ne négligeant pas de se livrer aussi à une autocritique et en évoquant les liens entre le parti aujourd’hui et ses débuts lors du Congrès de fusion en 1921.

Autres thèmes abordés sur les panneaux de l’exposition: la fondation du parti; ses objectifs fondamentaux; le parti et les luttes ouvrières et syndicales; le parti dans la Résistance et contre le fascisme; la solidarité internationale; la lutte pour les droits des femmes et contre le révisionnisme historique ainsi que le parti et la question européenne.

L’exposition sera accessible au 17 de la rue Trappé à Liège, du 3 au 7 janvier de 14h00 à 17h00 et puis, à partir du 10 et jusqu’au 31 janvier, les lundis, mercredis et vendredis de