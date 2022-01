L’expo "Banquet", passer à table avec la science à Paris (vidéo)

La Cité des sciences à Paris met les petits plats dans les grands pour une expo immersive qui célèbre la cuisine via son lien avec la science.

C’est un Banquet très convivial qui a été dressé Porte de la Villette, dans le temple de la science démystifiée. Pour célébrer les onze ans de l’inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l’humanité, le musée a une fois de plus fait le choix de parler de la science "là où on ne l’attend pas". Aux côtés des commissaires de l’exposition on trouve à la fois le chef Thierry Marx, le physico-chimiste des fourneaux Raphaël Haumont connu pour ses ouvrages sur la cuisine moléculaire, mais aussi de nombreux chercheurs dédiés à l’alimentation de l’INRAE.

Banquet-spectacle

Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend à la Cité des Sciences, on ne résiste pas à l’envie de commencer par le dessert. Imaginez-vous prendre place le long d’une gigantesque table blanche. Sur les écrans autour de vous, le personnel de salle s’affaire puis, par la magie de la technologie, vous êtes plongé dans l’âme d’un menu hors du commun. Pour le semi-pris de coquillage à l’eau de mer gélifiée, des vagues viennent lécher la nappe, un peu plus tard, l’aubergine snackée au sésame prend vie dans votre assiette et pour chaque plat, une odeur est diffusée. Une très belle expérience multisensorielle chapeautée par le studio Graphics eMotion.

Brigade scientifique

Mais avant de passer à table pour ce banquet-spectacle, les visiteurs sont amenés à parfaire leurs techniques culinaires et aiguiser leur palais. Comment monter une belle chantilly, maitriser les cuissons, ou trouver les parfaites associations? Sur divers plans de travail les gestes sont décodés, d’un point de vue technique et scientifique. À chaque fois le visiteur est amené à participer à l’expérience, un fouet à la main par exemple ou en s’essayant à d’audacieuses associations d’aliments qui seront ensuite évaluées à l’écran.

Expériences du goût

Plus loin, un distributeur de madeleines (roses en apparence, mais aromatisées à divers parfums) invite à s’interroger sur le lien entre vue et goût. Une dégustation guidée de chocolat permet de savourer d’une autre manière (et de récolter des données pour une étude scientifique). Des diffuseurs – compatibles avec le port du masque – réveillent les connexions entre goût, odorat… et éducation. Vous découvrirez par exemple si vous faites partie de la moitié de la population sensible à la beta-ionone dont l’odeur ressemble à celle de la violette et dont la perception est liée au chromosome11. Vous l’aurez compris, Banquet est une expo super ludique, conseillée aux enfants dès 9 ans et à tous les passionnés de cuisine.

Jusqu’au 7 août à la Cité des sciences et de l’industrie (Paris), www.cite-sciences.fr