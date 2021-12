CovidCheck, cannabis, allocations… ce qui va changer au Grand-Duché de Luxembourg en 2022

Avec la nouvelle année qui arrive, des changements vont entrer en vigueur au Luxembourg.

Voici les principales mesures et nouveautés à venir pour l’année 2022.

Hausse des allocations familiales et de vie chère

Dès le 1er janvier, une revalorisation de l’allocation de vie chère sera effective, avec, en moyenne, une augmentation de 200 euros. Ainsi, une personne seule touchera désormais 1 652 euros, contre 1 462 euros jusqu’ici. Pour deux personnes, comptez 2 065 euros; 2 478 euros pour trois personnes et 2 891 euros pour quatre personnes.

Même chose pour les allocations familiales qui seront à nouveau indexées au 1er janvier. Une mesure qui sera même rétroactive au 1er octobre 2021, date d’application du dernier index des salaires. Le projet de loi est, quant à lui, en "voie administrative", comme l’avait expliqué Xavier Bettel en octobre dernier.

Trois nouveaux ministres dans le gouvernement

Pierre Gramegna, Romain Schneider et Dan Kersch quitteront leurs fonctions ministérielles le 5 janvier prochain. Ils seront respectivement remplacés par Yuriko Backes, pour les Finances, Claude Haagen pour l’Agriculture et la Sécurité sociale et le Développement durable et Georges Engel, ministre des Sports et du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale.

Paulette Lenert, quant à elle, devrait prendre du galon et être nommée vice-Première ministre aux côtés de Xavier Bettel.

Hausse de la taxe CO2

Il n’y aura pas que des bonnes nouvelles concernant les revenus. Au 1er janvier, la taxe CO2 va augmenter, avec une hausse de 5 euros appliquée pour chaque tonne de CO2.

Une augmentation qui va surtout se ressentir sur les prix de l’énergie, qui ont déjà flambé en 2021: la facture de carburant notamment, devrait s’alourdir avec une hausse de 1,5 centime par litre.

Le Luxembourg au conseil des droits de l’Homme à l’ONU

Le pays assurera, pour la première fois de son histoire, sa place au conseil des droits de l’Homme de l’ONU pour un mandat de deux ans. Une belle façon de promouvoir les droits de l’Homme sur le plan international.

"Notre pays s’efforcera d’apporter une contribution utile aux travaux du Conseil des droits de l’homme pendant ce mandat, notamment dans nos quatre domaines prioritaires: l’appui à l’état de droit, à l’espace civique et aux défenseurs des droits humains et la lutte contre l’impunité, le développement durable et l’action climatique fondés sur les droits humains, l’égalité des genres et la lutte contre les discriminations, et la protection et la promotion des droits des enfants" a déclaré à ce sujet le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn.

34 jours de télétravail pour les frontaliers belges et français

Grande nouveauté qui prend effet ce 1er janvier 2022: l’allongement des jours de télétravail accordés aux frontaliers francophones, belges et français travaillant au Luxembourg.

Les intéressés pourront ainsi profiter de 34 jours de travail à domicile, tout en évitant la double imposition. C’est dix jours de plus que le précédent accord signé entre les différents pays.

Un traité qui, pour l’heure, reste suspendu par la pandémie au moins jusqu’à fin mars 2022: d’ici là, les frontaliers français, belges, mais aussi allemands, pourront télétravailler en illimité depuis chez eux.

Esch-sur-Alzette devient capitale européenne de la Culture

C’est un sujet fréquent ces derniers mois, qui deviendra réalité le 1er janvier prochain: Esch-sur-Alzette (et pas Esch-sur-Sûre!) deviendra officiellement l’une des capitales européennes de la Culture. Des centaines d’événements auront ainsi lieu tout au long de l’année.

Un bureau du citoyen pour le climat devrait voir le jour

C’est l’une des promesses du discours de la Nation donné par Xavier Bettel en octobre dernier: l’année 2022 devrait voir naître un bureau du citoyen pour le climat au Luxembourg.

Concrètement, 100 résidents pourront donner leur avis sur la politique environnementale, un peu à l’image de la convention citoyenne pour le climat organisée en France.

Mise en place du CovidCheck en entreprise

C’est sans conteste l’une des mesures qui fait le plus parler: le CovidCheck fera son entrée dans le monde du travail le 15 janvier prochain. Jusqu’ici sur base de volontariat, il deviendra ainsi obligatoire pour accéder à son bureau.

Les employés devront présenter une preuve de vaccination complète, un certificat de guérison ou un test négatif, soit le traditionnel 3G.

L’agrandissement de l’A3

Côté mobilité, l’un des plus grands chantiers de l’année devrait se dérouler sur l’autoroute A3, entre la France et Luxembourg.

S’il va certainement créer encore plus de grabuge sur les routes, ce chantier devrait durer cinq ans et, à terme, créer une troisième voie entre la frontière française et la croix de Gasperich.

Nouvelle loi sur le cannabis

Après plusieurs mois de péripétie, l’épilogue autour de la légalisation du cannabis devrait se concrétiser. La nouvelle loi relative à la production et la consommation de cannabis devrait en effet être étudiée et votée au cours de l’année 2022.

Elle permettra à chaque ménage de cultiver jusqu’à quatre plants de cannabis, tout en dépénalisant la détention et la consommation, dans la limite de trois grammes par utilisateur.

Un nouvel index au printemps?

Si l’indexation est tombée le 1er octobre dernier, elle pourrait bien faire son retour plus tôt que prévu. Face à la hausse de l’inflation, le Statec prévoit en effet une nouvelle augmentation des salaires pour le printemps 2022.

Une mesure qui s’appliquera uniquement si la hausse des prix poursuit son inflation: sinon, il faudra patienter jusqu’en 2023.