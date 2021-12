Farid répond à votre question météo: "Quel temps pour la Saint-Sylvestre?"

La question du jour est posée par Denis, de Virton (Luxembourg): "Salut Farid, quelles seront les conditions météo pour notre réveillon du nouvel an 2022? Un temps sec ou encore de la pluie? Merci d’avance!". Farid répond et donne son bulletin.

Salut Denis! Une chose est sûre: tu pourras laisser tomber le gros manteau pour la petite veste ou le pull. On attend en effet une météo douce sur le pays ce jour de réveillon, avec même des éclaircies surtout sur le sud. Il y aura toutefois des nuages bas tenaces sur la Gaume.

Côté mercure, on sera à 14°C maximum et ces températures ne bougeront que peu en soirée. En outre, le vent sera faible et donc le ressenti assez doux.

Je te souhaite d’ores et déjà un bon réveillon et une bonne année 2022.

Et ailleurs sur le pays?

Pour ce dernier jour de l’année 2021, un pull suffira pour les préparatifs! On retrouvera une météo plus clémente avec quelques nuages bas sur le sud de l’Ardenne et davantage de nébulosité sur les Flandres (petit front froid). Entre les deux, de belles éclaircies à travers le voile de cirrus sur Hainaut, Brabants, Namur jusque Liège.

En fin de matinée l’après-midi, les nuages des Flandres progresseront vers un axe Hainaut-Bruxelles, où ça se couvrira bien que ça restera sec. Davantage de soleil en allant vers le sud et l’Ardenne qui verra aussi les nuages arriver deuxième partie d’après-midi. En soirée, l’une ou l’autre goutte pourra tomber sur l’Ardenne et le nord.

Les maxima seront doux avec 13°C en plaine et 10 à 11°C sur le relief, le tout sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort (35-50 km/h --> faible à modéré sur le sud). En soirée, toujours un ciel couvert, l’une ou l’autre goutte perdue et 11 à 13°C pour le réveillon.