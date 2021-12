"La naissance de Georges a mis Wout sur un nuage"

Richard Plugge, le patron de l’Anversois chez Jumbo-Visma, revient avec nous sur l’exceptionnelle saison de Wout van Aert.

Un titre de coureur le plus prolifique de la saison sur route (à égalité avec Roglic et Pogacar, 13 succès), trois médailles d’argent glanées lors du Mondial de cyclo-cross, de la course en ligne des JO et du chrono des championnats du monde organisés en Belgique, une place de numéro 2 mondial au ranking UCI ou encore trois victoires d’étapes sur le Tour tellement différentes dans leur nature que pareille performance n’avait plus été observée depuis un certain… Eddy Merckx : la saison 2021 de Wout van Aert aura été totalement hors norme!

Si le coureur de chez Jumbo-Visma n’a pas ramené le maillot dont tout un pays rêvait lors du Mondial organisé chez nous, son année aura pourtant ressemblé à un arc-en-ciel d’émotions sur lequel Richard Plugge, le manager de la formation néerlandaise, a accepté de mettre des mots.

Richard, l’année 2021 de Wout a débuté par un événement extra-sportif qui a peut-être bien conditionné toute la saison de votre coureur : la naissance de son fils Georges le 4 janvier.

En effet (rires) ! Une expression néerlandaise qui n’a, je pense, pas d’équivalent en français dit que des parents sont sur un petit nuage rose après l’arrivée d’un enfant. Elle a pris tout sens pour Sarah et Wout tant on les sentait plongés dans un profond bonheur. Je pense n’avoir jamais ressenti Wout aussi heureux que dans les jours qui ont suivi cette naissance. Une fois devenu papa, un coureur cycliste quitte parfois plus difficilement la maison pour prendre le chemin d’un camp d’entraînement ou d’une course mais je suis convaincu que l’atmosphère positive dans laquelle il baigne rejaillit d’une manière ou d’une autre sur ses prestations et son envie.

Avez-vous le sentiment que ce cap dans la vie de l’Anversois a modifié son approche du métier, sa façon de concevoir le cyclisme?

Wout était extrêmement motivé pour la conquête de chacun des objectifs qu’il s’était fixés, mais je ne dirais en revanche pas qu’il est devenu plus appliqué ou professionnel dans sa pratique du cyclisme pour la bonne et simple raison qu’il l’était déjà extrêmement avant l’arrivée de Georges et que l’être davantage relevait de l’impossible ou presque (rires)… Très sincèrement, votre compatriote est l’un des coureurs les plus méticuleux et consciencieux qu’il m’a été donné de rencontrer dans ma carrière.

Le plus bel exemple du petit nuage que vous évoquiez en amont n’est-il pas le titre de champion de Belgique de cyclo-cross conquis moins d’une semaine après l’arrivée de son premier enfant?

Si, totalement. Wout n’avait pas beaucoup dormi dans la semaine qui précédait ce National car il avait envie, à raison, de profiter de ces moments uniques avec sa femme Sarah. C’est l’adrénaline des émotions qu’il vivait à cette période qui l’a porté vers le maillot tricolore ce jour-là.

Est-il naturel pour votre structure de dire oui aux envies de cyclo-cross de votre leader? Est-ce le plaisir qu’il prend dans les labourés qui guide votre choix?

Nous partageons avec Wout le même point de vue sur la combinaison entre cyclo-cross et route : celle-ci fait partie intégrante du coureur qu’il est. Le cyclisme est un sport tellement exigeant qu’il est important de ne pas enfermer un athlète dans un carcan trop étroit lorsque celui-ci a envie de goûter à d’autres choses. Cela peut être du cyclo-cross mais aussi du VTT ou même du ski de fond. L’important est de poser les choix de manière intelligente et réfléchie, d’avoir une vision claire.

En dépit de la multiplicité de ses objectifs lors de l’année écoulée, Wout n’a jamais semblé gagné par une quelconque forme de lassitude. Est-ce précisément parce qu’il a trouvé le bon équilibre dans le plaisir qui doit le conduire à la performance?

Je crois qu’il s’agit là d’un point commun entre les meilleurs coureurs du peloton : ces gars se nourrissent de leur soif de compétition, de leur envie de batailler pour aller chercher des victoires. Jamais cette caste ne prend le départ d’une course avec la seule volonté de rejoindre la ligne d’arrivée. En 2021, Wout a pour la première fois endossé un statut de leader sur une course par étapes d’une semaine lors de Tirreno-Adriatico, une expérience très différente que d’assumer la même responsabilité sur une classique car il convient de penser à chaque instant de chacune des étapes à, d’abord, ne pas perdre de temps avant de songer à la manière d’en conquérir. Dans ce nouveau contexte aussi votre compatriote a brillé (NDLR : 2e du général final derrière Pogacar) parce qu’il aime se frotter aux meilleurs. Il a très vite compris les codes et trouvé le bon équilibre entre décontraction et concentration.

Durant toute la campagne des classiques, Wout a évolué avec le statut de grand favori qu’il partageait avec ceux que l’on a baptisés les deux autres fantastiques : Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe. Comment gère-t-il une position qui n’a fait que se renforcer au cours des douze derniers mois?

Ce n’est pas quelque chose de neuf pour lui, même si je partage votre analyse puisque son statut s’est effectivement affirmé sur la route en 2021. Mais depuis de nombreuses années déjà, Wout sait comment composer avec la pression car il était attendu sur chacun des cyclo-cross au départ desquels il s’alignait ou presque. Il a l’habitude d’être attendu par le public et les médias, et d’être marqué par ses principaux adversaires.

Son approche du Tour de France a été perturbée par son problème d’appendicite. Celui-ci a-t-il généré une forme de panique dans son chef ou celui de votre équipe?

On était très clairement tous plongé dans une forme d’incertitude, lui comme nous. Lorsqu’il a été possible pour Wout de reprendre le chemin de l’entraînement, son coach a cependant été assez rapidement rassurant, nous faisant comprendre qu’il lui serait possible d’être compétitif sur la plus grande course du monde mais plutôt dans la seconde partie que dans la première comme nous l’avions initialement imaginé. Il n’y a donc jamais vraiment eu de panique même si nous nous sommes demandé, dans les tout premiers jours, s’il était réaliste de l’imaginer au départ du Tour. Wout a une capacité extraordinaire à se concentrer sur le présent et l’avenir plutôt que de ressasser le passé. Dans un cas comme celui que vous évoquiez, il considère par exemple dès le lendemain que cet événement est arrivé et qu’il n’a plus de prise sur cet élément. Il ne songe alors plus qu’au chemin qui doit le ramener vers son objectif, à la manière de devenir encore meilleur. Il a le pouvoir de dégager son esprit des pensées négatives très rapidement. Roglic possède aussi cette caractéristique.

Quelques jours avant le Grand Départ du Tour, vous nous aviez accordé une interview dans laquelle vous aviez avancé que van Aert était probablement le coureur le plus polyvalent du peloton. La nature de ses trois victoires d’étapes, après une double ascension du Ventoux, sur un chrono en solitaire et au bout du sprint le plus prestigieux du monde, sur les Champs Élysées, en est la meilleure preuve non?

Oui, je pense et je crois donc plutôt bien connaître mon coureur (éclat de rire). J’irai même plus loin dans l’affirmation que je vous avais faite à l’époque et considère que ce que Wout a fait sur la Grande Boucle est, à mes yeux, la performance la plus incroyable d’un coureur sur ces dernières années. Je crois que l’on va devoir patienter un bon moment avant de voir un gars refaire un truc de ce genre…

Est-ce vrai qu’il avait échafaudé un plan très clair pour aller conquérir la victoire sur l’étape du Ventoux?

Oui, tout à fait. Après l’abandon de Primoz (Roglic), nous avons dû redéfinir nos ambitions sur cette épreuve. C’est durant la première journée de repos que nous avons discuté avec Wout de la stratégie que nous pourrions adopter sur cette journée qui le faisait rêver. La première étape consistait à réussir à placer Wout à l’avant de la course. S’il réussissait à creuser un écart suffisant que pour songer au succès, il était évidemment libre de jouer sa carte. Si en revanche les gars du général cherchaient à le contrôler, il devait alors servir de point d’appui à Vingegaard, notre leader. Avec le recul je me dis maintenant que son problème d’appendicite a peut-être été une chance si je peux m’exprimer ainsi. Je veux dire par là qu’il lui a offert une forme de fraîcheur sur la fin du Tour qui lui a permis d’enchaîner ensuite avec les Jeux de Tokyo où il a conquis une médaille d’argent sur la course en ligne avant d’être moins tranchant sur le chrono olympique (6e). C’est sans doute la preuve qu’il avait peut-être alors franchi son pic de forme.

La course en ligne des JO n’est-elle pas l’épreuve sur laquelle votre coureur a été le plus handicapé par son statut de grandissime favori. On a parfois eu le sentiment en Belgique que c’était, pour caricaturer, tous contre van Aert…

Cela fait partie du jeu quand vous êtes aussi fort et il faut l’accepter. Il faut y être préparé et c’est pour cela que chez Jumbo-Visma, nous avons décidé de renforcer notre noyau pour les classiques afin de mieux y épauler Wout dans le final. Le but est qu’il puisse, lui aussi, jouer au poker à certains moments de la course en argumentant que Laporte ou Benoot, par exemple, se trouve à l’avant de la course dans le final. Lors du dernier Mondial, j’estime que l’équipe nationale belge n’a pas offert un support suffisant à celui dont elle avait pourtant fait son leader absolu. Tout le monde savait que Wout serait marqué à la culotte et je ne considère pas que votre collectif s’est mis tout entier au service de ses intérêts. Il aurait été plus intelligent de pouvoir encore compter totalement sur un équipier de plus dans le final de la course car il était clair que ses adversaires allaient pousser van Aert à boucher les trous derrière les attaques, etc. Mais c’est la vie…

Émotionnellement, quel est le moment le plus fort que vous avez vécu à ses côtés lors de l’année écoulée?

Je vais en revenir à votre première question (rires). Le voir monter sur le podium des Champs-Élysées après sa victoire d’étape avec son fils Georges dans les bras et le maillot de champion de Belgique sur les épaules, cela m’a donné de vrais frissons!