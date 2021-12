Schumacher: le documentaire Netflix a fortement ému son fils Mick (vidéo)

Un documentaire sur le septuple champion du monde de Formule 1 est sorti en septembre dernier. Il n’a pas laissé son fils indifférent.

Son arrivée sur Netflix était attendue par de nombreux fans. Le 15 septembre dernier, Netflix a mis en ligne un long documentaire sur la carrière du septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher. Une production faite d’entretiens exclusifs et d’images d’archives qui ont d’ailleurs ému son fils Mick, pilote chez Haas et de réserve de Ferrari.

Dans un entretien accordé au Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mick Schumacher s’est exprimé sur le sujet. "C’est extrêmement dur pour moi de regarder ce film. Cela montre à quel point mon père suscitait de l’émotion", confie-t-il.

"Le documentaire Netflix avait pour but de montrer le côté humain de mon père en plus de ses succès. Je pense qu’il est très, très réussi", poursuit le pilote Haas, toujours très impressionné par la puissance et l’énergie que dégageait son père.

Depuis le 29 décembre 2013 et le tragique accident de ski de Michael Schumacher, qui a plongé le septuple champion du monde de Formule 1 dans un coma, l’état de santé du pilote allemand ne cesse d’alimenter les débats, mais rien ne filtre. Le secret est entretenu par sa famille, ses proches et son attachée de presse depuis plus de huit ans déjà.