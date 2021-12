Deux migrants retrouvés dans un conteneur au Havre après avoir été recherchés à Zeebrugge

Les deux migrants algériens sont restés bloqués plus de 48 heures dans un conteneur

La police a mené d’importantes recherches les 24 et 25 décembre pour tenter de retrouver deux migrants algériens qui se disaient bloqués depuis plus de 48 heures dans un conteneur stocké dans le port de Zeebrugge, a annoncé jeudi le parquet de Bruges. Après plusieurs heures de recherches sans résultat, les deux hommes ont envoyé des photos du conteneur dans lequel ils s’étaient cachés. Il s’est avéré qu’il avait été entre-temps chargé sur un bateau et que les migrants se trouvaient en réalité dans le port du Havre.

Les deux Algériens, âgés de 25 et 30 ans, ont finalement été retrouvés par la police portuaire française à bord du porte-conteneurs CMA CGM Fort Saint Charles. Ils ont ensuite été transférés vers la Belgique et présentés à un juge d’instruction qui a ordonné leur mise en détention.

"Il arrive souvent que des migrants se glissent dans un conteneur et découvrent ensuite qu’il est placé au-dessus ou au-dessous d’autres conteneurs", explique Frank Demeester, du parquet brugeois. "Dans ce cas, il est presque impossible de les retrouver. Ces migrants ne peuvent pas imaginer quelle capacité a été investie et quels efforts ont été consentis pour les retrouver vivants. En outre, tous les navires ne partent pas de Zeebrugge pour le Royaume-Uni, certains entreprennent un voyage beaucoup plus long." Les deux migrants devront comparaître devant le tribunal correctionnel, a-t-il ajouté.