À Sivry-Rance, une mortalité supérieure de 20% en 2020, mais pas en 2021

Commentant le rapport sur l’administration et les affaires de la Commune avant de passer au budget, le bourgmestre attire l’attention sur un chiffre: le nombre de décès. 59 citoyens sont décédés en 2021, alors qu’ils étaient 74 en 2020, et 61 en 2019. "Une mortalité 20% supérieure en 2020, c’est malheureusement l’effet Covid ", constate Jean-François Gatelier. Dans le même registre de population, on remarque qu’il n’y a eu que 8 mariages en 2020, pour 12 en 2019 ou 15 en 2021. Ou encore que les divorces ont par contre bondi en 2020: 24, pour 15 en 2019 et 11 en 2021. Les naissances enfin, chute en 2021 (37) après un bond à 50 en 2020 (et 44 en 2019)