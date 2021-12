Internet et rien d’autre: les 3 meilleurs "abos", hélas sans "giga" vitesse

S’abonner à Internet mais pas à la TV digitale permet de faire des économies et de compenser en regardant des programmes sur Auvio, YouTube, Netflix, Amazon Prime Video… Prostock-studio – stock.adobe.co

Qui de Proximus, Orange, VOO ou encore Scarlet proposent les abonnements Internet "only" les plus intéressants?

Jadis rejetée dans l’ombre par les packs, la connexion Internet en solo reprend du poil de la bête ces dernières années en Belgique. En ligne de mire: la montée en puissance des services de streaming, qui poussent certains clients à couper le cordon de la TV digitale classique. Nom officiel du phénomène: le cord-cutting.

La logique est compréhensible. Souscrite seule, sans autre produit, sans décodeur TV, la connexion Internet permet de regarder toute une série de programmes gratuits et payants sur ses écrans (téléviseur, smartphone, tablette), de Netflix à Auvio, de Disney+ à YouTube.

Peu d’accès au gigabit

Nos opérateurs s’adaptent progressivement à cette tendance, sans grand enthousiasme. À de rares exceptions près, Internet "only" (seulement) est proposé presque par obligation, sans volonté manifeste de doper les offres et les conditions.

L’exemple le plus frappant concerne la vitesse de la connexion.

Les options pour bénéficier de la vitesse de pointe la plus élevée (1 Gbps, 1 gigabit par seconde) sont généralement réservées… aux packs. C’est le cas chez Proximus, avec l’option Fiber Gigabit de la fibre optique, chez VOO, avec l’option Gigaboost déjà limitée à quelques zones géographiques, et chez Telenet.

21 abonnements comparés

Dans ces conditions, quel abonnement Internet "only" choisir? Nous comparons dans le tableau ci-dessous 21 formules proposées par Proximus, Orange, VOO, Scarlet, Telenet et Cybernet. Sous le tableau, nous désignons les meilleurs abonnements selon trois critères:

– Le plus économique

– Le plus complet

– Le plus rapide

Le plus économique

Notre choix. Proximus Internet Start. 27,50€ par mois. Vitesse 100 Mbps. Volume illimité.

Si cette connexion n’est pas la moins chère du comparatif, elle a l’avantage de proposer une vitesse digne de ce nom et un volume de téléchargement mensuel appréciable. VOO n’est pas très loin en termes de prix, mais la vitesse est sensiblement inférieure.

Le plus complet

Notre choix. Zuny (VOO). 39€ par mois. Vitesse 200 Mbps. Volume illimité. Bouquet de séries.

Avec sa sous-marque Zuny, VOO prend à bras-le-corps la question du cord-cutting. C’est une offre complète qui réhabilité l’image de l’abonnement Internet Only. La formule combine une vitesse doublée par rapport aux standards (200 Mbps), le volume illimité et en bonus l’accès à un bouquet de séries.

Le plus rapide

Notre choix. Orange Home Internet + Internet Boost. 57€ par mois (à partir de janvier 2022). Vitesse 400 Mbps. Volume illimité.

Certes, le petit opérateur Cybernet propose des connexions plus rapides via la fibre optique. Mais les tarifs sont de nature à décourager. Le 400 Mbps est par conséquent la vitesse maximale qui n’entraîne pas d’hémorragie budgétaire. Contre 57€ par mois, cet abonnement d’Orange s’invite sur le câble de VOO pour proposer la vitesse de 400 Mbps et le volume illimité.