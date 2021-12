Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Intempéries: le bilan 150 jours après, année record pour les achats immobiliers, le label PEFC remis en question ou encore le boom du foot féminin… Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 30 décembre.

1. Verviers, 150 jours après les inondations

Retrouvez en vidéo l’évolution de la ville de Verviers, 150 jours après les inondations.

+ LIRE ICI | Verviers, 150 jours après les inondations

2. Une année record pour les achats immobiliers

Les achats de biens immobiliers ont connu une croissance fulgurante en 2021. Et les prix sont toujours en hausse, dévoile la Fédération des notaires.

+ LIRE ICI | Une année record pour les achats immobiliers

3. Jean-Claude Mangeot: «Le label PEFC, c’est de la poudre aux yeux»

Jean-Claude Mangeot, l’ancien garde forestier de l’UCLouvain, estime que le label PEFC ne garantit pas une gestion durable d’une forêt.

+ LIRE ICI | Jean-Claude Mangeot : " Le label PEFC, c’est de la poudre aux yeux "

4. Boom du foot féminin à Bellevaux

Le club de Bellevaux vit un véritable engouement pour le foot féminin.

+ LIRE ICI | Boom du foot féminin : 57 filles et bientôt une troisième équipe à Bellevaux !

5. 45 recettes pour un vrai petit-déj’

Eat happy, le livre de recettes qui redonne de l’appétit au petit-déjeuner. Katia Hansen de Wolkrange partage ses tuyaux pour manger fun!

+ LIRE ICI | 45 recettes pour un vrai petit-déj’

6. 4 idées de jeux pour un réveillon ludique

Offrez-vous un pétillant moment de complicité autour d’un jeu pour finir une année en beauté et commencer la suivante sous le signe du rire et de la convivialité. Voici quatre idées pour des jeux d’ambiance, jouables à peu ou à beaucoup, à adapter à vos envies et à vos compagnons de réveillon.

+ LIRE ICI | 4 idées de jeux pour le réveillon

7. 13 habitants de Neufchâteau tués sous les bombardements de 1944

Luc Pierrard, du Cercle d’histoire "Terre de Neufchâteau", raconte ce qui s’est passé le 27 décembre 1944.

+ LIRE ICI | 13 habitants de Neufchâteau tués sous les bombardements le 27 décembre 1944

8. Des barres énergétiques saines «made in Verviers»

Newtrifit&food, c’est le concept sain et gourmand du Verviétois Tom Galle. Il propose des barres énergétiques locales, artisanales, sans lactose ni gluten et… zéro déchet.

+ LIRE ICI | Des barres énergétiques saines " made in Verviers "

9. Des Belges en veux-tu, en voilà

Pour les dix ans du Festival Voo Rire, les frères Taloche ont rassemblé le meilleur de l’humour made in Belgium.

+ LIRE ICI | Des Belges en veux-tu, en voilà

10. Le mercato hivernal le plus important depuis des années

Le Standard doit recruter plusieurs joueurs aptes à aider l’équipe directement.

+ LIRE ICI | Le mercato hivernal le plus important depuis des années