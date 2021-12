Gala du Sport: Wout van Aert a reçu son trophée de Sportif de l’année avant le cross des As à Loenhout

Wout van Aert a reçu son trophée du Sportif de l’année avant le cyclocross de Loenhout jeudi.

L’Anversois, 27 ans, a été désigné Sportif belge de l’année pour la deuxième année de suite lors du Gala du Sport à Schelle le dimanche 19 décembre à l’issue du traditionnel referendum organisé par Sportspress.be, l’association des journalistes sportifs belges.

En stage en Espagne, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma était absent lors de cette cérémonie et a reçu son trophée jeudi.

Avec 948 points, Van Aert a devancé de peu Bashir Abdi (927 points), médaillé de bronze lors du marathon des Jeux Olympiques de Tokyo et auteur du record d’Europe de la discipline quelques semaines plus tard à Rotterdam, et Matthias Casse (593 points), champion du monde et médaillé de bronze aux JO en moins de 81 kilos.