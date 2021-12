France: masque obligatoire à l’extérieur dans presque toute la région parisienne

Le port du masque redeviendra obligatoire à l’extérieur dans presque toute la région parisienne vendredi, afin d’endiguer la flambée des contaminations au coronavirus.

Le département de Seine-Saint-Denis a à son tour annoncé jeudi le retour du masque, après d’autres départements franciliens mercredi soir. Dans certains endroits, la mesure ne s’applique toutefois qu’aux agglomérations ou centres des agglomérations.

"En raison de la forte dégradation de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire en #SeineSaintDenis pour les personnes de onze ans et plus sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public", a tweeté la préfecture.

Mercredi soir, la préfecture de police de Paris avait annoncé le retour du masque obligatoire dès vendredi dans la capitale pour les personnes âgées de plus de 11 ans, "à l’exception des personnes circulant à l’intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive".

Le port du masque sera également en vigueur dans les lieux ouverts au public à Paris, "à l’exclusion des bois de Boulogne et de Vincennes et sur les emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

La France enregistre record sur record de contaminations au Covid-19, avec 208.000 nouveaux cas en 24 heures annoncés mercredi, après environ 180.000 pendant les vingt-quatre heures précédentes.