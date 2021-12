Covid: "Oui, la cinquième vague arrive", indique Yves Van Laethem

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, le nombre de cas de Covid-19 en Belgique est en augmentation. Une cinquième vague devrait arriver, même si...

Comme attendu depuis plusieurs jours par les experts, le nombre de contaminations au Covid-19 est reparti à la hausse, après avoir baissé continuellement depuis un mois. En cause? Le variant Omicron, évidemment. Dans le dernier bilan de ce jeudi 30 décembre, on constate qu’entre le 20 et 26 décembre, 6446 nouvelles contaminations ont été dépistées par jour, contre une moyenne de 6199 du 19 au 25 décembre. Une augmentation qui devrait se poursuivre dans les jours à venir.

"Oui, on aura une vraie vague de contaminations dans les prochains jours, indique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. On ne sait pas encore prédire son intensité mais il faut se préparer à la cinquième vague." Paradoxalement, plusieurs indicateurs continuent de diminuer. "Ce qu’il faut espérer, c’est que cette vague soit une "vaguelette" au niveau des hospitalisations et des décès. Heureusement, on a des éclaireurs comme le Danemark (NDLR: actuellement le pays dans le monde avec le plus de nouveaux cas) devant nous. Cela nous permet de savoir à quoi nous attendre dans les prochains jours."

Yves Van Laethem rassure cependant la population et ne souhaite pas "faire peur aux gens" car le variant Omicron "a l’air d’être moins performant que le variant Delta." Il rappelle également que les vaccinés ont "beaucoup moins de risques que par le passé."

Bruxelles, nouveau foyer?

C’est dans la capitale que les chiffres connaissent un rebond. "On savait que ce serait pour la fin de l’année mais on ne s’attendait peut-être pas à une augmentation des cas à Bruxelles, poursuit Yves Van Laethem. Pour l’instant, on constate qu’il y a une tache dans le centre du pays. C’est de là que partira cette 5e vague. Pourquoi? Il n’y a pas d’hypothèses bien précises." Ce qui est certain, par contre, c’est que la hausse des contaminations se fait ressentir surtout chez les jeunes dans la vingtaine. "Heureusement, ils sont moins sujets à de formes graves", note le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Un pic de contaminations?

À l’instar de la France, de la Grande-Bretagne ou du Danemark, la Belgique doit-elle s’attendre à une explosion des cas? Il est encore trop tôt pour le dire mais "les chiffres repartiront à la hausse très prochainement. D’ici samedi, la moyenne sera élevée", annonce Yves Van Laethem. Voilà qui a le mérite d’être clair.