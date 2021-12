Naissance d’un porc-épic au zoo de Planckendael (vidéo)

Un jeune porc-épic d’Afrique a vu le jour la veille de Noël au zoo de Planckendael, a annoncé jeudi le parc animalier malinois. C’est la cinquième naissance d’un porc-épic cette année.

Le zoo de Planckendael cherchait depuis 25 ans les individus qui permettraient d’assurer la descendance des porcs-épics au sein du parc. La mère, Stekeltje, et son nouveau compagnon, Loki, ont donné naissance aux jumeaux Wafa et Winga début 2021, suivis de Willie et Wonka en juin. Les soignants du parc animalier doivent désormais trouver un cinquième prénom en "w", comme pour tous les animaux nés cette année au Zoo Planckendael.

Le nouveau-né, dont le sexe n’est pas encore connu, peut déjà être admiré par le public, mais, selon Planckendael, il se cache encore souvent avec sa mère. Pour le moment, il a encore des poils à la place des épines. "Dans trois mois, l’animal aura la même apparence que ses parents", a expliqué une soignante du zoo.