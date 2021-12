UE: la France prend en janvier la présidence tournante, à l’approche de la présidentielle

La France s’apprête à prendre samedi la présidence tournante du Conseil de l’UE en pleine tourmente, de la déferlante Omicron aux bruits de botte russes aux portes de l’Ukraine, un potentiel tremplin pour Emmanuel Macron vers la présidentielle.

"Cette présidence lui offre une plateforme bienvenue pour mettre en avant son bilan européen, se distinguer de certains de ses concurrents et porter de nouvelles revendications, de nouvelles idées", résume Claire Demesmay, chercheuse au centre franco-allemand Marc-Bloch à Berlin.

À compter du 1er janvier, la France succèdera à la Slovénie pour présider durant six mois le Conseil de l’Union européenne, qui représente les intérêts des 27 Etats membres face à la Commission et au Parlement européens. Elle va devoir jouer de son influence pour faire avancer certains sujets et dégager des compromis à 27 même si cet exercice d’"honnête courtier", très encadré, lui interdit d’être à la fois juge et partie.

Les ministres français présideront concrètement les réunions de leurs homologues européens dans leur domaine de compétence (agriculture, santé, intérieur…). C’est la 13e présidence semestrielle tournante exercée par la France depuis 1958 et la première depuis 2008.

La présidence du Conseil de l’UE va surtout aussi se télescoper avec le scrutin présidentiel français des 10 et 24 avril et les législatives de juin. Emmanuel Macron, qui va sans doute se représenter à la présidence, pourrait utiliser à son avantage cette concordance, s’il arrive toutefois à engranger quelques succès au niveau européen dans les premiers mois. "Il ne peut pas arriver au premier tour, le 10 avril, sans avoir obtenu quelques résultats de sa présidence européenne. C’est la difficulté pour lui mais ce peut être aussi une vraie chance", estime Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors à Paris.

La future présidence française a mis en avant trois priorités — la directive sur des salaires minimum adéquats, la régulation des géants du numérique et une taxe carbone aux frontières — sur lesquelles elle peut espérer des résultats.

Le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement informel des 10 et 11 mars en France, qui doit aborder la réforme du pacte de stabilité et de croissance, un thème cher à la France, peut aussi s’avérer "un coup de maître politique", relève Sébastien Maillard. "Faire une démonstration de force de son leadership européen, entouré de ses homologues à un mois du premier tour, ça peut conforter sa stature", note-t-il.

Les crises offrent aussi une tribune de premier plan. En 2008, Nicolas Sarkozy s’était posé en leader de l’Europe lors de la crise financière déclenchée par la faillite de la banque Lehman Brothers et l’offensive militaire russe en Géorgie.

Emmanuel Macron pourrait faire entendre la voix de l’Europe dans les négociations russo-américaines à venir sur l’Ukraine et la sécurité en Europe.

"L’Histoire lui offre peut-être une chance (de faire) émerger une vision européenne" sur ces enjeux, souligne Michel Duclos, ancien ambassadeur, dans une tribune au quotidien français L’Opinion.

Mais ce pari pro-européen n’est pas sans risque dans un pays parmi les plus eurosceptiques de l’UE, où l’Europe reste perçue comme distante et bureaucratique.

Seuls 29% des Français souhaitent ainsi plus d’intégration européenne, contre 50% des Italiens et 43% des Allemands, selon une étude EuropaNova réalisée pour le Journal du Dimanche (JDD).

"La présidence de l’UE peut contribuer à corriger cette appréciation en proposant une incarnation de l’Europe, au bénéfice et par la personne d’Emmanuel Macron", considère toutefois Pierre Sellal, ex-représentant de la France auprès de l’UE. "En outre, les Français n’aiment rien tant que l’image ou l’impression d’une France ‘aux manettes’, qui inspire, conduit et dirige", ajoute-t-il.

La nouvelle vague de Covid-19 qui submerge l’Europe pourrait néanmoins gâcher la "fête" pour les quelque 400 réunions et événements programmés aux quatre coins de l’Hexagone. Emmanuel Macron va aussi devoir faire montre de doigté vis-à-vis de partenaires qui se montreront "sévères" s’ils perçoivent des "tentatives d’instrumentalisation de la présidence à des fins électorales", avertit Pierre Sellal.