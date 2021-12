Masque FFP2 rendu obligatoire dans plusieurs pays: quid en Belgique?

L’Italie, l’Autriche ou encore la Grèce ont décidé d‘imposer le port du masque FFP2 à l’intérieur pour contrer le variant Omicron. Mais qu’en est-il en Belgique? On vous dit tout sur ces masques à "bec de canard".

Alors que de nombreux pays font face à un nombre record de contaminations au coronavirus, certains gouvernements ont décidé de miser tous leurs espoirs sur le masque de type FFP2 pour tenter d’enrayer cette nouvelle vague de cas, portée par le variant Omicron.

En Italie, ces masques plus filtrants sont désormais obligatoires dans tous les transports publics, les cinémas, les théâtres, les musées et les stades. En Autriche, ils seront exigés dans les magasins et les transports à partir du 25 janvier prochain.

Des mesures similaires ont été prises en Grèce ou dans certains Länder allemands comme la Bavière ou la Basse-Saxe. Autant dire que si vous avez prévu de partir en vacances dans ces pays, il ne faudra pas oublier votre masque FFP2 au moment de boucler vos valises.

La Belgique recommande le FFP2 aux «personnes fragiles»

Chez nos voisins français, le masque FFP2 reste peu utilisé en dehors des travailleurs de la santé. Et en Belgique? Si les masques FFP2 ne sont toujours pas obligatoires dans notre pays, les experts recommandent leur utilisation aux personnes à risques.

La Belgique compte un seul producteur 100% belge de masques FFP2. Photo News "Avec ce variant, plus contagieux, on le recommande aux personnes les plus fragiles ou non vaccinées dès que c’est possible et encore plus dans des lieux avec beaucoup de monde et qui sont moins bien ventilés", explique Yves Van Laethem à nos confrères de la DH.

Dans le dernier rapport du GEMS, les experts ont conseillé l’utilisation des masques FFP2 dans les trains et dans les bus. "On va en voir de plus en plus. Et on a la capacité de production nécessaire en Belgique", assure Marc Van Ranst au micro de RTL Info.

Et pour cause, le seul et unique producteur 100% belge de masques FFP2 a annoncé ce mercredi son intention de doubler sa capacité de production début 2022. La société Medimundi souhaite ainsi arriver à un total de 10 à 14 millions d’unités par an.

Le masque FFP2, plus efficace... mais plus cher et moins confortable

Mais comment expliquer l’intérêt soudain pour ce type de masque? Facilement reconnaissable en raison de sa forme de "bec de canard", le masque FFP2 protège les voies respiratoires contre les particules fines et toxiques, les poussières et donc, contre certains virus comme le Covid-19.

À l’opposé des masques chirurgicaux classiques, le masque FFP2 épouse la forme du visage et ne laisse pas passer l’air sur les côtés. Il est également équipé d’un meilleur système de filtration.

Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Göttingen et de l’Université Cornell, si deux individus portent un masque FFP2 bien ajusté, le risque maximum de contamination est de seulement 0,4%... contre 30% pour deux personnes portant des masques classiques. On comprend donc mieux l’intérêt de les porter dans des endroits confinés comme les transports en commun.

Plus performants contre les aérosols, ces masques sont par contre moins confortables que les masques buccaux classiques. Et pour cause, leur pouvoir filtrant les rend assez difficile à porter pendant de longues périodes. "Il ne faut pas avoir de barbe et le masque doit également très bien serrer les contours du visage", conseille Steven Van Gucht.

Autre bémol des masques FFP2: leur prix. Vendus entre 1 et 3,50 euros l’unité, ils sont bien plus chers que les masques chirurgicaux, pour lesquels il faut débourser moins de 50 centimes.

Pour s’en procurer, rien de plus simple: il suffit de se rendre dans le commerce et dans les pharmacies.