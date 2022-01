Les 10 films les plus attendus de 2022

Puisque fermer les cinémas ne semble plus à l’ordre du jour, rien ne nous empêche de nous projeter dans l’année à venir. Et de pointer les dix projets les plus excitants. Bref, on vous tease 2022.

1 Cyrano

Joe Wright, à qui l’ont doit tout de même Les heures sombres, adapte la comédie musicale inspirée de l’œuvre d’Edmond Rostand. Et offre le rôle-titre à Peter Dinklage, le Tyrion Lannister de Game of Thrones. Alors, forcément, ça fait envie.

Sortie: 12 janvier.

2 L’ennemi

Le journaliste-scénariste-consultant-réalisateur-polémiste Stephan Streker propose une transposition très libre de l’affaire Wesphael sur grand écran, avec notre compatriote Jérémie Renier dans le rôle principal, mais aussi Emmanuelle Bercot au casting.

Sortie: 26 janvier.

3 Mort sur le nil

Après Le crime de l’Orient-Express, Kenneth Brannagh endosse une deuxième fois le costume d’Hercule Poirot et cumule à nouveau ce rôle avec la réalisation du film. Le scénario, on le connaît: une croisière, un meurtre, et la fin de vacances pourtant méritées pour l’ami Hercule…

Sortie: 9 février.

4 Simone, le voyage du siècle

- - On avait un peu perdu Olivier Dahan de vue depuis La Môme. Et après avoir déjà tenté le coup avec Grace Kelly en 2014 (Grace de Monaco, avec Nicole Kidman), il pourrait bien retrouver la lumière grâce à ce biopic de Simone Veil, qu’incarne Elsa Zylberstein.

Sortie: février.

5 The Batman

Matt Reeves (Cloverfield et deux Planète des singes) réalise ce reboot de la célèbre franchise. Et c’est cette fois Robert Pattinson qui enfile le costume de la célèbre chauve-souris. Autant dire qu’il sera très attendu…

Sortie: 2 mars.

6 Notre-Dame brûle

Deux ans après qu’il soit survenu, marquant durablement les esprits, Jean-Jacques Annaud nous fait revivre le terrible incendie du 15 avril 2019, heure par heure. Un projet rapide et donc intrigant.

Sortie: mars.

7 Top Gun: Maverick

Prévue depuis… juillet 2019 puis reportée à de nombreuses reprises, la sortie de la suite du film culte de 1986 est désormais prévue au printemps. Pour de bon?

Sortie: 25 mai.

8 Buzz l’Éclair

On ne sait pas, à l’heure qu’il est, si un Toy Story verra le jour. En attendant, les enfants (et leurs parents) pourront se rabattre sur ce spin-off venu raconter la jeunesse de Buzz. Les petits vont adorer. Les grands aussi.

Sortie: juin.

9 Elvis

Un biopic, un de plus, centré cette fois sur la personnalité d’Elvis Presley. Et c’est Baz Luhrmann (Gatsby le Magnifique) qui se colle à la réalisation, tandis que c’est le mannequin Austin Butler qui incarnera le chanteur. Les fans piaffent déjà et doivent, pour l’heure, se contenter d’un tout petit teaser pour patienter.

Sortie: 22 juin.

10 Avatar 2

- - Encore un film dont la sortie a été annoncée à de multiples reprises… et autant de fois reportées. Initialement prévu en… 2017, Avatar 2 reste prévu à l’horizon 2022. Mais la rumeur évoque déjà un report en 2023. À ce rythme, Avatar 3 ne devrait pas voir le jour avant 2040. On croise les doigts.

Sortie: décembre.