Farid répond à votre question météo: "À quand le retour du froid et de la neige?"

La question du jour est celle de Monique d’Eugies (Hainaut): "Salut Farid, à quand le retour de conditions hivernales et un peu de neige? Merci d’avance!". Farid répond et donne ses tendances.

Salut Monique, si je peux te rassurer cette douceur sera éphémère. En effet, nous serons sous l’influence de ce flux de sud-ouest et de l’air subtropical jusque dimanche prochain avec deux agréables journées de vendredi et samedi. Cela va changer ensuite avec l’arrivée d’une zone de pluie ce dimanche et une autre lundi à l’arrière de laquelle le vent va basculer au nord-est. De l’air nettement plus frais descendra mardi et mercredi avec quelques giboulées voire un peu de neige sur l’Ardenne. Pour la suite, l’anticyclone reviendrait avec gelées matinales et maxima bien frais. La chute sera assez nette en 48H mais finalement, c’est plutôt rassurant vu qu’on était 9°C au-dessus des normales…

Et ailleurs sur le pays?

Jeudi, nous traînerons donc dans cette masse d’air très douce et humide poussée par un vent de sud-ouest assez fort (45 à 60 km/h du centre à la mer). Le matin, on retrouvera pas mal de stratus et quelques gouttes de bruine surtout sur le relief et le sud-est. Ailleurs, ça restera plus isolé et même un peu plus sec le long de la frontière française.

En cours d’après-midi, grande douceur donc avec des maxima qui atteindront voire dépasseront 14°C sous abri et toujours ce vent de sud-ouest soufflant jusque 55 km/h dans l’intérieur et 65 à la mer. Côté ciel, quelques trouées possibles au littoral mais ailleurs, ça restera gris avec une goutte de bruine perdue surtout sur l’est. En soirée, l’atmosphère s’asséchera davantage avec une hausse des pressions par la France... Vendredi sera calme avec une goutte possible du littoral au nord, un ciel changeant sur le centre et davantage de soleil au plus on ira vers les provinces du sud.