Codeco électronique ce mercredi: l’arrêté réparatoire pour rouvrir la culture en cours de finition

Un Comité de concertation se tient ce mercredi 29 décembre à 18h par voie électronique. La réouverture du secteur culturel devrait être officiellement actée, toujours sous conditions. Un arrêté réparatoire est en cours de finalisation.

L’arrêté réparatoire que prépare la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden pour rouvrir les salles de spectacles et de cinéma, à la suite de l’arrêt du Conseil d’État de ce mardi, était en voie de finalisation mercredi en fin de journée.

La procédure nécessite un certain temps: le texte a dû prendre en compte l’arrêt de 40 pages du Conseil d’État, qui a suspendu mardi soir la mesure de fermeture des lieux clos des établissements relevant du secteur culturel, prise lors du dernier Comité de concertation du 22 décembre, et que la haute juridiction a jugée disproportionnée et non adéquatement motivée.

Le texte de réparation, rédigé par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, a déjà passé plusieurs étapes. En fin de journée, il était en cours de consultation avec les Régions et Communautés. Le tout par procédure électronique: il n’y aura pas eu ce jour de réunion physique, ni en visioconférence. Un communiqué de presse signalant le feu vert définitif est attendu dans les heures à venir.

Par ailleurs, un Codeco électronique a débuté vers 18h. Selon nos collègues de la DH, on se dirigerait vers un retour aux mesures établies le 3 décembre dernier pour le secteur culturel: les théâtres, cinémas et salles de concert devraient pouvoir accueillir un maximum de 200 spectateurs, moyennant le port du masque buccal, l’usage du Covid Safe Ticket à partir de 50 visiteurs et le respect de la distanciation sociale.

Par contre, toujours selon la DH, les bowlings et autres divertissements en intérieur ne pourraient, eux, pas rouvrir leurs portes.

Une nouvelle rencontre semaine prochaine

Une nouvelle rencontre se tiendra en outre la semaine prochaine pour analyser la situation épidémiologique et proposer une solution structurelle au secteur de la culture, durement touché par les fermetures à répétition promulguées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Depuis l’opposition, le PTB a réclamé une réunion extraordinaire des commissions de l’Intérieur et de la Santé, afin que les ministres de l’Intérieur Annelies Verlinden, de la Santé Frank Vandenbroucke, ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo s’expliquent sur "leur échec lors du dernier Codeco".

Le monde du sport demande le même traitement que la culture

Plusieurs acteurs du sport ont annoncé prendre acte de la décision du Conseil d’Etat concernant le secteur culturel en matière de règles sanitaires et demandent qu’une solution identique soit appliquée à leur secteur, menaçant de recourir eux aussi au Conseil d’Etat.

Le directeur de l’Association interfédérale du sport francophone s’est confié à nos confrères de RTL Info. Selon lui, le monde du sport attend de la cohérence et espère pouvoir accueillir à nouveau du public, comme ce sera le cas pour le secteur culturel. "Actuellement, nous privilégions le dialogue avec les autorités. Si nous ne sommes pas entendus, d’autres voies, éventuellement juridiques, seront étudiées", a précisé Serge Mathonet.

De son côté, le président de la ligue vélocipédique belge, Tom Van Damme a estimé sur les ondes de Radio 1, dont les propos ont été repris sur Sporza, que l’on pourrait très bien sur cette base autoriser du public lors des prochaines courses de cyclocross.

"Nous pensons avoir quelques arguments sur la table pour pouvoir assouplir des règles "disproportionnées et insuffisamment motivées". Nos juristes sont en train de regarder si un recours au Conseil d’Etat est nécessaire".