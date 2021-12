Le débrief du jour: Vaccination des enfants reportée | Mestdagh et Carrefour, c’est fini | Un Diable positif au Covid

Records de contaminations au Covid à travers le monde, vaccination des enfants reportée en Wallonie, fin du partenariat entre Mestdagh et Carrefour: voici ce qu’il faut retenir de l’actualité de ce mercredi 29 décembre 2021.

1. La vaccination des 5-11 ans commencera mi-janvier en Wallonie

Alors que la vague omicron continue de se propager en Belgique, les ministres de la Santé ont décidé d’ouvrir la vaccination aux 5-11 ans, suivant ainsi l’avis du Conseil supérieur de la Santé. Cette campagne de vaccination a toutefois été reportée à la mi-janvier.

2. Mestdagh rompt le contrat le liant à Carrefour

Le groupe Mestdagh qui gère environ nonante Carrefour Market, essentiellement en Wallonie et à Bruxelles, a mis fin à son partenariat avec Carrefour. Un préavis d’un an est prévu dans le cadre de cette rupture de contrat et Mestdagh exploitera donc encore ces magasins tout au long de l’année 2022.

3. Covid: record de cas aux USA, en France et au Danemark

Après la France (plus de 200.000 cas supplémentaires) et le Danemark (plus de 23.000 cas en 24 heures), c’est au tour des États-Unis d’annoncer une moyenne record de plus de 265.000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus.

4. Codeco: le sport demande le même traitement que la culture

Plusieurs acteurs du sport ont annoncé prendre acte de la décision du Conseil d’Etat concernant le secteur culturel en matière de règles sanitaires et demandent qu’une solution identique soit appliquée à leur secteur, menaçant de recourir eux aussi au Conseil d’Etat.

5. Thibaut Courtois et Benoît Paire positifs au Covid

Le Real Madrid continue à souffrir du coronavirus. Cette fois, c’est le gardien des Diables Thibaut Courtois, qui a été testé positif, et qui est donc forfait pour le match de ce dimanche face à Grenade.

