Internet et peu de chaînes TV: les meilleurs abonnements économiques

Les opérateurs Orange, VOO ou encore Base proposent des abonnements Internet et TV qui réduisent l’addition et le nombre de canaux.

Il est possible de réduire sa facture télécoms mensuelle en diminuant le nombre de chaînes TV captées. C’est une nouvelle tendance en Belgique: combiner Internet à la maison et une TV digitale light. Gain potentiel: une bonne dizaine d’€ par mois

Payer moins n’est pas la seule motivation. La montée en puissance du streaming fait de l’ombre à la TV linéaire à l’ancienne. Au point de pousser certains clients à se concentrer sur les seuls canaux qu’ils regardent régulièrement.

Quatre opérateurs en lice

À des degrés divers, quatre opérateurs sont susceptibles de vous accompagner dans cette transition: Orange, Zuny (VOO), Télésat, Tadaam (Base). Ces formules font souvent l’impasse sur le décodeur TV classique, au profit d’une application à installer sur la smart TV, le smartphone, la tablette.

Si le téléviseur ne peut pas installer l’"app" requise, il sera nécessaire de connecter une clé Google Chromecast pour assurer la passerelle entre la TV et le smartphone qui fait tourner la bonne "appli". Bonus appréciable, ces abonnements allégés autorisent généralement plusieurs personnes à regarder simultanément des programmes.

Découvrez ci-dessous les offres des opérateurs qui proposent moins de 25 chaînes TV. Nous désignerons ensuite les meilleurs abonnements selon deux critères:

– Le plus complet

– Le plus nomade

Orange Home Internet + TV Lite

48,50€ par mois (50,50€ à partir du 17 janvier 2022). Internet. Vitesse: 100 Mbps (150 Mbps à partir de 2022). Volume: illimité. Chaînes (20). La Une, Tipik, La Trois, France 2, France 3, France 4, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, AB3, TMC, TV5, National Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior, Een, Canvas, Ketnet.

À savoir. Pas de décodeur TV. Application Orange TV Plus. 2 à 5 flux simultanés.

Zuny (VOO) + Chaînes TV

46€ par mois. Internet. Vitesse: 200 Mbps. Volume: illimité. Chaînes (17). La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, AB3, ABxplore, France 2, TMC, C8, SyFy, Warner TV, Toonami, Comedy Central, Vice TV.

À savoir. Pas de décodeur TV. Application Zuny. Bouquet de séries inclus. 2 flux simultanés.

Tadaam (Base)

Tadaam Standard. 40€ par mois. Internet. Vitesse 30 Mbps. Volume illimité. Tadaam Premium. 50€ par mois. Internet. Vitesse 50 Mbps. Volume illimité. Chaînes (23). La Une, Tipik, RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, TF1, La Trois, AB3, ABXplore, Nickelodeon, Nick Jr, MTV, France 2, France 3, France 4, France 5, TV5 Monde, TMC, Dobbit TV, TV Breizh, Discovery Channel, Ushuaia, Eurosport

À savoir. Le modem récupère le signal 3G/4G de Base. Décodeur TV inclus. Application Tadaam. 1 flux (Standard), 3 flux simultanés (Premium).

Télésat APP TV Light

9,95€ par mois. Uniquement chaînes TV via une application. Chaîne (18). La Une, Tipik, La Trois, RTL TVI, Club RTL, Kidz RTL, Plug RTL, Canal Z, TF1, France 2, MTV, Al Jazeera, Bloomberg, Ocko, Playboy TV, C8, Infosport, eSportsOne.

À savoir. 2 flux simultanés.

L’abonnement plus complet

Zuny + Chaînes TV. 46€ par mois.

Sous-marque du câblo-opérateur wallon VOO, Zuny fait le carton plein dans cette formule qui combine Internet plus rapide que la concurrence (200 Mbps), 17 chaînes et un bouquet de séries. Certes, on regrettera l’absence de canaux comme France 3, France 4 et France 5.

Le plus proche concurrent n’est autre qu’Orange, nouveau propriétaire de VOO. L’ancien Mobistar va augmenter toute une série de tarifs à partir de janvier 2022. Son offre Internet + TV light en fera les frais, grimpant de 48,50€ à 50,50€ par mois.

L’abonnement le plus nomade

Tadaam Standard. 40€ par mois.

La force de Tadaam est aussi sa faiblesse. Peu importe où il se trouve en Belgique, le modem récupère le signal 3G/4G du réseau mobile Base et le transforme en signal WiFi qu’exploite également le décodeur TV. L’abonnement est 100% nomade, la connexion n’est pas liée à une adresse précise. Revers de la médaille, la vitesse Internet est limitée et conditionnée par la qualité de réception du réseau Base.

Nomade par essence, l’abonnement APP TV Light de Télésat se borne à fournir 18 chaînes sur son application, à condition de vous connecter à Internet par vos propres moyens.

Scarlet en embuscade Sous-marque de Proximus, Scarlet propose avec Trio (40€ par mois) Internet à la maison, la TV digitale et le téléphone fixe. Le nombre de chaînes (33) se situe entre les offres classiques et les offres light comme celles présentées ci-dessus. Là où il faut être prudent, c’est au niveau du surf présenté comme "rapide et illimité". Dans les faits, la vitesse est bridée à 50 Mbps, contre 200 Mbps chez Zuny par exemple. Le volume n’est pas vraiment illimité. Après 500 GB consommé sur un mois, la vitesse est réduite à 3 Mbps.

