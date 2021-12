Benoît Paire, positif au coronavirus pour la 3e fois: "J’en peux plus de votre Covid de m..."

Le joueur de tennis français Benoît Paire a contracté le Covid-19 pour la troisième fois, ce qui met en péril sa participation à l’Open d’Australie. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé tout son désarroi.

Décidément, Benoît Paire n’a pas de "chatte", comme il le dit si bien. Le fantasque tennisman français a annoncé sur les réseaux sociaux avoir été testé positif au coronavirus. Face à cette mauvaise nouvelle, l’agacement de l’Avignonnais est palpable, d’autant plus que c’est déjà la... 3e fois qu’il attrape le virus.

"Bonjour je m’appelle Benoît Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid!!! Franchement j’en peux plus de votre Covid de merde!", a-t-il écrit sur Twitter.

En 2020, le joueur de 32 ans avait été infecté lors de l’US Open avant de contracter à nouveau le virus quelques semaines plus tard, au tournoi de Hambourg. Cette nouvelle infection est une sacrée tuile pour le 46e mondial, à un peu moins de trois semaines de l’Open d’Australie (du 17 au 30 janvier).

Lui qui avait déjà exprimé son mal-être en raison des stades vides et des quarantaines à gogo ces derniers mois, Benoît Paire a pris un nouveau coup sur la tête. "Comment je vais? À cause du Covid, j’ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l’autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête. L’année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon", confie-t-il, avant d’interpeller les instances du tennis: "L’ATP, vous défendez comment les joueurs dans mon cas?"

Le joueur tient toutefois à préciser qu’il est en faveur du vaccin, mais à certaines conditions. "Le vaccin, je suis pour à 100%, mais dans ce cas, revivons comme avant, sinon je ne vois pas l’intérêt."

EntreRafael Nadal, Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Belinda Bencic, Ons Jabeur ou encore Emma Raducanu, les cas de joueurs positifs au Covid-19 se multiplient ces derniers jours. De quoi mettre en lumière la menace du virus qui pèse de plus en plus sur l’Open d’Australie, mais aussi sur l’ATP Cup, qui débute ce samedi à Sidney....