Inondations en Wallonie: kit de sécurité incendie pour 3.000 bâtiments en reconstruction

Trois mille bâtiments de sept communes wallonnes frappées par les inondations meurtrières de juillet dernier recevront gratuitement un kit de sécurité composé d’un détecteur de fumée, d’un détecteur de monoxyde de carbone (CO) et d’une couverture anti-feu, avec le soutien de la Fondation des Brûlés et de la Loterie nationale.

Ces paquets de sécurité coûtent plus de 90.000 euros, dont la moitié est financée par la Loterie Nationale, selon un communiqué du secrétaire d’État Sammy Mahdi, en charge de cet organisme.

De nombreuses victimes vivent actuellement dans des maisons en cours de reconstruction et doivent parfois se chauffer avec des moyens qui ne sont pas toujours sûrs. Parfois, le raccordement au gaz n’est pas encore en ordre, d’autres personnes ne disposent pas encore d’une nouvelle chaudière sûre. Le risque d’incendie ou d’intoxication au CO n’est donc jamais loin, fait valoir le secrétaire d’État.

Les 3.000 kits constituent une première phase. Des volontaires aideront à l’installation des détecteurs.

Dès juillet, la Loterie nationale avait décidé de débloquer un million d’euros pour une aide d’urgence aux victimes des inondations dans le bassin de la Meuse. Le financement des kits de sécurité vient en plus de ce montant.