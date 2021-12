En route pour la distribution des "boîtes à chaussures" pour les plus démunis

La solidarité des Ansois a permis de rassembler 185 boîtes.

Le Conseil de quartier d'Ans Coteaux a organisé l’opération "Boîtes à chaussures" mise en place en faveur des sans-abris et des plus démunis. Comme l'explique Patrice Lempereur, Président du Conseil de quartier d'Ans Coteaux "cette année a été particulièrement solidaire. Nous avons récoltés 185 boîtes à chaussures! Le principe de cette opération était simple: il suffisait de remplir une boîte à chaussures avec des aliments prêts à manger à longue date de péremption, des boissons non alcoolisées, des gants, une écharpe, des produits de soin du corps, des mouchoirs, etc… le tout accompagné d’une petite carte de vœux.... Cette boîte à chaussures est alors transformée en boîte cadeaux de Noël"

Une fois la boîte à chaussures pleine, les particuliers étaient invités à ajouter un peu de convivialité à leur don. "Pour compléter le tout, il y a une demande spécifique qui était un peu l'âme du projet", explique encore Patrice Lempereur, "c'est d'écrire un petit mot doux, c'est une jolie carte, c'est prendre le temps de transmettre et de partager des émotions et des valeurs dans le cadre de ces fêtes de fin d'année qui s'annoncent!"

Les boîtes cadeaux sont remises à des familles et à différents intervenants qui viennent en aide aux sans-abri, aux centres pour réfugiés et aux personnes dans le besoin de la Commune.