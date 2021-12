Bientôt un marché dans le quartier Alhambra

La Ville souhaite installer un petit marché dans le quartier Alhambra et concerte les riverains.

Longtemps aux prises avec les riverains sur des sujets de sécurité, la Ville de Bruxelles tient peut-être une clé pour apporter un peu plus de douceur et de convivialité au quartier Alhambra. Si l'échevin des affaires économiques Fabian Maingain (DéFI) ne précise pas encore de date exacte, le premier marché est à prévoir pour 2022.

Sur son site officiel, Bruxelles indique vouloir ouvrir ce nouveau marché Porte d'Anvers, mais prend quand même l'avis des riverains en compte à l'aide d'un questionnaire en ligne. Les habitants du quartier peuvent donc conseiller la Ville sur le type de commerces qu'ils espèrent y retrouver, l'ambiance qu'ils recherchent, et même l'emplacement le plus adéquat. "Nous souhaitons d’abord analyser les préférences des habitants du quartier, au travers de l’étude de marché, avant de lancer les choses" confie l'échevin à nos confrères de la RTBF. "Le but, aussi, est de trouver des commerçants ambulants désireux de venir sur place. Ce n’est jamais évident. Le but pour la Ville de Bruxelles n’est pas d’ouvrir plein de petits marchés pour ensuite les fermer faute de clientèle. L’idée ici est de cibler le projet."