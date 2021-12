covid: la fermeture des discothèques françaises prolongée de trois semaines

Les discothèques françaises, fermées le 10 décembre pour un mois car considérées comme très propices aux contaminations par le Covid-19, vont garder portes closes trois semaines de plus en janvier, comme dans la plupart des pays voisins.

Le ministre français délégué chargé du Tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoyn, a mis fin au suspense mercredi sur la radio France Inter en confirmant que "le 3 janvier, comme les autres secteurs qui ont été annoncés par le Premier ministre, pour trois semaines, il y aurait la reconduction de la fermeture" des discothèques.

Depuis le début de la pandémie, les discothèques, lieux confinés et souvent mal ventilés, ont régulièrement été fermées avant d’autres lieux, et dernièrement la Belgique, l’Allemagne, le Portugal, l’Italie, la Pologne ou encore la Catalogne ont également pris la même décision.

Les discothèques françaises, qui représentent 30.000 emplois directs et un milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel selon les syndicats professionnels, étaient déjà restées fermées pendant 16 mois à cause du Covid, et n’avaient rouvert, sous conditions, que le 9 juillet avant de refermer leurs portes le 10 décembre.