5 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone rue du Pavillon

Une famille vivant rue du Pavillon, à Schaerbeek, a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone, mercredi matin, selon les pompiers de Bruxelles. Les deux parents et les trois enfants ont été transportés à l’hôpital. Toute l’alimentation en gaz de l’immeuble a été coupée.

L’un des membres de la famille a appelé les services d’urgence mercredi matin, vers 10h00, parce que l’un d’entre eux se sentait malade. Lorsque les ambulanciers sont arrivés au domicile familial, leur détecteur de CO [monoxyde de carbone] s’est immédiatement déclenché. Ils ont alors ouvert les fenêtres, prévenu les pompiers et évacué les cinq habitants. Ces derniers ont tous été transportés à l’hôpital. Le père de famille, dont l’état était le plus préoccupant, sera soumis à une oxygénothérapie dans un caisson hyperbare, ont précisé les pompiers.

Des taux très élevés de CO ont été mesurés dans la maison. La fuite provenait d’une mauvaise connexion entre un brûleur à gaz et la cheminée, ce qui a conduit à une évacuation inadéquate des gaz de combustion. L’alimentation en gaz a été coupée dans tout le bâtiment, en attendant un contrôle approfondi.

Les pompiers de Bruxelles tiennent à rappeler qu’il est primordial de faire installer des appareils de chauffe conformes, par un technicien agréé, et de faire exécuter les entretiens réguliers requis. Ils insistent également sur la nécessité de prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, un bon système de ventilation et d’apporter régulièrement de l’air frais dans les pièces. Ils recommandent encore d’être attentif aux alertes de l’Institut royal de météorologique (IRM).