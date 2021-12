10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 29 décembre

Les accidents du travail lors des livraisons à domicile en nette progression, des idées de jeux pour le réveillon du Nouvel an et le phénomène des cultures de cannabis qui interpelle: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 28 décembre.

1. Les accidents du travail lors des livraisons à domicile en nette progression

C’est un des rares bénéfices de la crise sanitaire: globalement, les accidents du travail ont diminué. Moins de monde sur les routes, moins de personnel sur site, exposé moins longtemps aux risques… Le télétravail a donc impacté positivement les statistiques.

Mais certains secteurs vivent exactement l’inverse. C’est le cas des livraisons à domicile. L’assureur Axa en fait le constat.

Si l’e-commerce a explosé ces dernières années, les accidents du travail lors des livraisons à domicile ont suivi la même progression: + 40% entre 2016 et 2020.

2. Le phénomène des cultures de cannabis interpelle

Les chiffres ne résument pas tout mais la police aime aussi jeter un œil sur les statistiques quand il s’agit de définir ses priorités. Alors que 2021 n’a pas encore tout dit, l’exercice a déjà été effectué au sein de la zone de police Orneau-Mehaigne (Gembloux-Eghezée-La Bruyère). Tendances et conclusions ont ainsi été communiquées aux élus locaux. En voici les grandes lignes.

3. Comment la zone de police d’Ath investit pour la sécurité de ses citoyens

La police d’Ath se dote de nouveaux moyens matériels (et canin!) pour assurer la sécurité de ses citoyens, mais aussi de son personnel.

4. Le meilleur ami de Bashir Abdi raconte les coulisses de sa médaille olympique

Bashir Abdi, médaillé de bronze lors du marathon olympique, est sans conteste l’un des héros sportifs belges de l’année sportive 2021. Et qui d’autre que son meilleur ami, Bert Misplon, pour dévoiler la personnalité de l’athlète masculin de l’année…

5. Déjà la 6e saison de leur restaurant éphémère

Le restaurant éphémère La Saison, idée originale chère au Guibertin Jean-François Jacques (51 ans), est bel et bien devenu une tradition. Lancé à l’automne 2015, ce restaurant s’est d’abord installé dans les bâtiments de l’ancien restaurant Le Provençal sur la N4, avant d’émigrer, pendant trois… saisons, à Sauvenière (Gembloux). En 2019, ce fut le retour dans le Brabant wallon, à Corroy-le-Grand (Chaumont-Gistoux), au n° 5 de la rue d’Almez. Et l’an dernier, le resto fit l’impasse pour les raisons que chacun connaît.

La "saison 6" a été lancée début novembre et se clôturera, comme chaque fois, fin février. Toujours à Corroy-le-Grand.

6. Michaël Moineau et ses pâtisseries revisitées

Lorsqu’il a ouvert sa première boutique, rue Royale à Spa, il y a tout juste 4 ans, Michaël Moineau avait une envie: pouvoir enfin proposer sa vision de la pâtisserie fine. Cuisinier de formation, Michaël Moineau tente d’amener un côté gastronomique aux pâtisseries classiques.

7. Notre recette de la semaine: huîtres chaudes, sabayon au champagne

Si les huîtres de petite taille sont délicieuses à déguster froides, on optera pour de plus gros calibres à chauffer.

Voici les étapes de la recette.

8. Idées de jeux pour le réveillon

Offrez-vous un pétillant moment de complicité autour d’un jeu pour finir une année en beauté et commencer la suivante sous le signe du rire et de la convivialité. Voici quatre idées pour des jeux d’ambiance, jouables à peu ou à beaucoup, à adapter à vos envies et à vos compagnons de réveillon.

9. Diego Delespeaux et Bertrand Droupsy vont vivre leur premier Dakar

Pascal Mercier et sa team ne seront pas les seuls représentants hennuyers à être présents au Dakar 2022. Diego Delespeaux et Bertrand Droupsy se sont également lancés dans l’aventure. Un peu par hasard.

10. Nos amis toutous et matous

Sophie Davant présente ce soir "Un ami pour la vie", une émission de sensibilisation à la cause animale.

Pour les fêtes de fin d’année, des artistes se mobilisent pour accompagner des familles qui souhaitent adopter un animal. Ahmed Sylla, Nathalie Baye, Laurent Baffie, Anny Duperey, Julie Gayet, entre autres, vont vivre des belles histoires entre des animaux et leur nouvelle famille.